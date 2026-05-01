Dấu ấn Việt Nam tại "nôi" đào tạo ngoại giao hàng đầu của Nga

Ông Andrei Baykov (giữa), Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu của MGIMO phát biểu tại lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ XI”. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại LB Nga

Diễn ra xuyên suốt một ngày, đây là hoạt động thường niên do Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội sinh viên Việt Nam tại MGIMO tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu của Việt Nam và củng cố tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Andrei Baykov - Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu của MGIMO - nhấn mạnh giá trị đặc biệt của quan hệ Nga - Việt và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Theo ông, lịch sử lâu dài của hợp tác chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia là minh chứng cho sự phát triển thành công của hợp tác song phương dựa trên sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Ông Baykov tái khẳng định MGIMO là hình mẫu hàng đầu trong việc đào tạo các học giả châu Á và Việt Nam, hướng tới tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác với Đại học Quốc gia Việt Nam và các đối tác khác.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất, phụ trách Bộ phận Giáo dục - đã tham dự lễ khai mạc, thay mặt đọc lời chúc mừng của Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi gửi đến sự kiện.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra hội thảo gồm 5 phiên thảo luận với chủ đề “Việt Nam: 40 năm sau cải cách đổi mới”. Các chuyên gia từ hai nước tập trung thảo luận về những thành tựu kinh tế - xã hội, sự chuyển mình của Việt Nam từ sau Đổi mới; phân tích chính sách đối ngoại và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong hệ thống quan hệ quốc tế; đồng thời đánh giá về triển vọng quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, ngoại giao nhân dân và du lịch, cũng như vai trò của các địa phương Moskva và Vladivostok trong phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước.

Điểm nhấn của sự kiện là Triển lãm văn hóa Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn của sinh viên và giảng viên trong trường. Không gian sảnh lớn của MGIMO được bố trí như một bảo tàng thu nhỏ với triển lãm ảnh và tư liệu đặc sắc, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh về các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam, giới thiệu các địa điểm, phong cảnh đẹp và những đặc trưng văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, khách tham quan còn được trải nghiệm và tham gia các gian hàng trò chơi dân gian.

Chương trình khép lại bằng đêm nhạc tại hội trường lớn với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu bởi chính các bạn sinh viên, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Những màn trình diễn âm nhạc hiện đại cũng thể hiện tinh thần hội nhập và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập tại Nga.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nga, Phó Giáo sư , Tiến sĩ lịch sử Maxim Syunnerberg tại Viện Nghiên cứu các nước châu Á và châu Phi thuộc Đại học Quốc gia Moskva nhấn mạnh: “Hôm nay là ngày trọng đại của Việt Nam - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta lại cùng gặp nhau tại một sự kiện khác, đó là Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ XI... Điểm đặc biệt của sự kiện là sự kết hợp của nhiều hình thức mang tính văn hóa, giải trí và giáo dục, trong khi đảm bảo tính học thuật theo đúng nghĩa". Theo ông Syunnerberg, chính sự đan xen của 3 hình thức trong cùng một chương trình đã tạo nên giá trị nổi bật, thu hút sự quan tâm rộng rãi, đặc biệt đối với giới nghiên cứu Việt Nam học tại Nga.

Sự kiện “Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ XI” khép lại với những ấn tượng tốt đẹp không chỉ về một Việt Nam hiện đại và hội nhập, mà còn khẳng định vai trò ngày càng lớn của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga trong tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước cũng như thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia./.