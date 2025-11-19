Dấu ấn Việt Nam tại Lễ hội văn hóa ẩm thực ở Macau (Trung Quốc)

Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau là khách mời giao lưu văn hóa hàng năm tại lễ hội. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong và Macau, gian hàng của Việt Nam - Nhà hàng Phở Việt Nam-Paris - là đại diện duy nhất được Ban tổ chức mời tham dự. Trong những ngày qua, những món ăn đặc sắc như phở bò, phở gà, nem cuốn, gỏi cuốn, nem rán, bánh xèo… với hương vị đậm đà, tinh tế của ẩm thực Việt đã được nhiều khách tham quan yêu thích, chọn mua và đánh giá cao.

Ông Dương Trung Đức - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, Chủ nhà hàng Phở Việt Nam-Paris - cho biết Lễ hội văn hóa ẩm thực năm nào cũng thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Việc ẩm thực Việt có mặt tại Lễ hội không chỉ mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm ẩm thực tinh tế, mà còn qua đó giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua từng món ăn. Nhiều thực khách năm nào cũng đến ủng hộ các món ăn truyền thống của Việt Nam. Vì vậy, năm nay ông giới thiệu thêm món bánh xèo tôm thịt và nhận được những phản hồi tích cực.

Ông Dương Trung Đức chia sẻ thêm, với phong cách thiết kế dân gian, gian hàng của Việt Nam nhận được nhiều lời khen của Ban tổ chức và khách hàng, mang lại không khí đậm đà bản sắc Việt Nam và thu hút nhiều khách hàng đến chụp ảnh check in.