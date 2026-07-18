Dấu ấn văn hóa Việt Nam tại Hội chợ Sách Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 36

Bonnie Chau giới thiệu về Việt Nam với khán giả Hong Kong và quốc tế tại sự kiện. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Hội chợ Sách Hong Kong từ lâu đã được biết đến là một ngày hội văn hóa quy mô lớn của khu vực. Nơi đây không chỉ quy tụ những cây bút gạo cội quốc tế mà còn trở thành cầu nối quan trọng giúp các tài năng trẻ mang bản sắc dân tộc bước ra thế giới. Sự xuất hiện của những nhà sáng tạo độc lập, đầy nhiệt huyết như Bonnie Chau tại hội chợ này đã góp phần đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bonnie Chau giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Quảng Đông với khán giả Hong Kong tại sự kiện. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Tại sự kiện năm nay, Bonnie Chau đã mang đến một làn gió mới đầy cảm xúc thông qua các dự án nghệ thuật mang tính di sản. Cô được biết đến là người điều hành không gian kết nối và lan tỏa các giá trị truyền thống Việt Nam thông qua các sản phẩm thủ công, thiết kế di sản, đặc biệt là mảng nghệ thuật minh họa và kể chuyện bằng hình ảnh. Chính thông qua ngôn ngữ điện ảnh và hình ảnh trực quan này, cô đã khéo léo dẫn dắt công chúng xứ Cảng Thơm cùng bạn bè quốc tế khám phá chiều sâu của di sản văn hóa, nét độc đáo của ẩm thực cũng như các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Bonnie Chau giới thiệu về danh lam thắng cảnh Việt Nam với khán giả Hong Kong và quốc tế tại sự kiện. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Bản sắc nghệ thuật của cô ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt video hoạt họa chuyển thể từ tác phẩm kinh điển “The Little Prince” (Hoàng tử bé) với nét vẽ giàu chất thơ và thông điệp sâu lắng. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Bonnie Chau không chỉ am hiểu văn hóa mà còn có khả năng truyền tải văn hóa thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, làm cho văn hóa truyền thống trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với thế hệ trẻ. Tại không gian sự kiện, cô tự hào đứng bên màn hình hiển thị mã QR giới thiệu dự án "Soul of Vietnam" trên mạng xã hội, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng những cách tiếp cận hiện đại và sáng tạo. Dưới hình thức một kênh kể chuyện bằng điện ảnh, "Soul of Vietnam" ghi lại những khoảnh khắc đời thường, các di sản văn hóa độc đáo cùng nhịp sống nhẹ nhàng tại Việt Nam cũng như cộng đồng người Hoa tại đây, góp phần tạo nên một lăng kính chân thực và giàu cảm xúc cho công chúng toàn cầu.

Bonnie Chau giới thiệu về Việt Nam với khán giả Hong Kong và quốc tế tại sự kiện. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Một trong những lợi thế đặc biệt giúp Bonnie Chau nhanh chóng tạo dựng được thiện cảm và sự kết nối sâu sắc tại hội chợ chính là xuất thân là một người Việt gốc Hoa. Khả năng sử dụng tiếng Quảng Đông lưu loát của cô đã trở thành chiếc cầu nối tự nhiên, xóa nhòa rào cản giao tiếp thông thường. Sự thấu hiểu sâu sắc về giao thoa văn hóa giúp cô có thể trực tiếp trò chuyện, chia sẻ và tương tác một cách gần gũi nhất với người dân Hong Kong. Nhờ đó, những câu chuyện giới thiệu về ẩm thực, danh lam thắng cảnh và con người Việt Nam qua lời kể của cô trở nên sinh động, dễ đi vào lòng khán giả xứ Cảng Thơm hơn bao giờ hết.

Bonnie Chau giới thiệu về ẩm thực Việt Nam với khán giả Hong Kong và quốc tế tại sự kiện. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Chia sẻ về niềm vinh hạnh khi được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ban tổ chức Hội chợ sách lựa chọn làm khách mời đại diện tại sự kiện, Bonnie Chau bày tỏ hy vọng chương trình sẽ mang đến cho bạn bè quốc tế một góc nhìn đa chiều và khách quan hơn về Việt Nam. Đồng thời, cô cũng kỳ vọng trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong sẽ không chỉ dừng lại ở mảng du lịch, văn hóa mà còn mở rộng sang lĩnh vực kinh tế, qua đó thúc đẩy giao lưu và đạt được những bước phát triển đột phá hơn.

Bonnie Chau tại gian hàng của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hội chợ sách. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Sự kiện giao lưu của đại diện Việt Nam tại Hội chợ Sách Hong Kong lần thứ 36 không chỉ đơn thuần là cơ hội quảng bá văn hóa, mà còn mở ra không gian tương tác trực tiếp, giúp độc giả Hong Kong và quốc tế có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về một Việt Nam đổi mới và sáng tạo. Với niềm đam mê và tài năng của mình, những người trẻ như Bonnie Chau đang tiếp tục là một trong những người tiên phong lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến với người dân xứ Cảng Thơm cũng như bạn bè quốc tế, mở ra những nhịp cầu giao lưu văn hóa và hợp tác bền vững trong tương lai./.