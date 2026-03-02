Dấu ấn Biên phòng trên mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và các cá nhân đã lập chiến công xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, đây không chỉ là phần thưởng cao quý, niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn của riêng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, mà còn là vinh dự, tự hào của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chủ động, quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu, nhất là buôn lậu trên môi trường điện tử, các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn; tập trung lực lượng, phương tiện tìm nguồn lập án và đấu tranh với các đường dây mua bán ma túy - đây vẫn là địa bàn được xác định có nhiều đối tượng, đường dây mua bán ma túy lớn.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức tôn vinh, khen thưởng các chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2015 - 2025.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới theo hướng bền vững, thiết thực, hiệu quả; lấy nhân dân làm trung tâm, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh biểu dương và chúc mừng những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đạt được trong 10 năm qua đồng thời đề nghị đơn vị cần tiếp tục gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại Biên phòng; lấy ổn định an ninh, trật tự làm nền tảng cho phát triển, thông qua phát triển kinh tế - xã hội để tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.



Giai đoạn 2015 - 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ghi đậm dấu ấn trên mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân vùng cao biên giới. Đơn vị xây dựng và nhân rộng 27 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 5 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 12 mô hình văn hóa - xã hội, 7 mô hình quốc phòng - an ninh, 3 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.



Nhiều chương trình được người dân và chính quyền ghi nhận, tiêu biểu như: Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" giai đoạn 2015-2025 tại 79 thôn bản/9 xã phường biên giới với số tiền trị giá trên 20 tỷ đồng; chương trình “Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” nhận đỡ đầu 174 lượt học sinh nghèo; nuôi dưỡng tại đồn 34 lượt cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 58 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2024-2029.



Về giáo dục, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng các xã biên giới mở 29 lớp xóa mù chữ cho 568 học viên; cử trên 30 lượt cán bộ Bộ đội Biên phòng trực tiếp tham gia giảng dạy 9 lớp xóa mù chữ cho trên 190 học viên.



Các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như: “Nuôi dê", "Nuôi ngựa bạch", "Bộ đội biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.



Với những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015-2025./.