Đất Tổ linh thiêng trong khoảnh khắc giao thừa

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại phường Hoà Bình tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Đêm 29 Tết Nguyên đán 2026, từ đỉnh Nghĩa Lĩnh lan tỏa tới các phường Việt Trì, Vân Phú, Thanh Miếu…, không khí vui xuân đón Tết rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân. Đặc biệt, khu vực Công viên Văn Lang (phường Việt Trì) trở thành điểm hẹn sôi động, thu hút đông đảo người dân hòa mình vào đêm giao thừa đầy sắc màu và cảm xúc.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, từ 18 giờ dòng người đã bắt đầu đông dần. Trên những bậc đá dẫn lên Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, từng gia đình, nhóm bạn trẻ, người cao tuổi trong trang phục chỉnh tề, tay nâng lễ vật, hoa tươi, hương trầm chậm rãi bước đi giữa tiết trời xuân se lạnh. Không khí trang nghiêm bao trùm khắp khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi được xem là cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Càng gần thời khắc giao thừa, khu vực Đền Thượng – nơi thờ các Vua Hùng càng đông người. Trong ánh điện lung linh và làn khói hương nghi ngút, từng người thành kính chắp tay, dâng nén tâm nhang, gửi gắm những ước nguyện đầu năm. Nhiều gia đình duy trì thói quen nhiều năm nay, trước khi sum họp đón giao thừa tại nhà, phải lên Đền Hùng thắp hương, như một cách tri ân tổ tiên, nhắc nhớ con cháu về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Ông Nguyễn Văn Hòa, xã Bình Xuyên chia sẻ, năm nào gia đình ông cũng về Đền Hùng vào đêm 30 Tết để được thắp nén hương trước anh linh các Vua Hùng trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm cầu mong cho toàn gia đình một năm mới sức khỏe, bình an và vững tin bước sang năm mới.

Chị Nguyễn Thị Lan, phường Nông Trang cho biết, cứ vào đêm giao thừa, chị đưa các con lên Đền Hùng thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Đây là cách để chị Lan giáo dục con cái về nét văn hóa truyền thống “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” từ đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn dân tộc…

Sau lễ dâng hương, nhiều người nán lại trong khuôn viên đền, phóng tầm mắt xuống Trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ rực rỡ ánh đèn, chờ đón khoảnh khắc giao thừa giữa đất Tổ linh thiêng.

Điểm nhấn được đông đảo nhân dân mong chờ nhất trong đêm giao thừa là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào Xuân mới. Đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 17/2/2026), tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong thời lượng 15 phút tại ba địa điểm trung tâm gồm: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì); Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc); cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình).

Từ khu vực hồ Công viên Văn Lang, hàng nghìn người dân đã tập trung từ sớm để tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong chương trình mừng Đảng, mừng Xuân. Không gian công viên được trang hoàng rực rỡ với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu và các cụm tiểu cảnh Xuân mang đậm bản sắc vùng đất Tổ. Những mô hình linh vật năm mới, đèn lồng, hoa đào, hoa mai khoe sắc tạo nên bức tranh Xuân tươi mới giữa lòng Trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ đang từng ngày đổi thay.

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại hồ Công viên Văn Lang quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh, mang đến những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng phát triển... vang lên trong tiếng vỗ tay hòa nhịp của đông đảo người dân.

Không khí tại công viên càng thêm sôi động khi các câu lạc bộ dân vũ, thanh niên tình nguyện, thiếu nhi cùng hòa mình trong những màn trình diễn tập thể vui tươi, trẻ trung. Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sum vầy, lưu giữ hình ảnh bên những tiểu cảnh Xuân rực rỡ sắc màu. Trên gương mặt mỗi người ánh lên niềm hân hoan, phấn khởi trước thềm năm mới.

Anh Lê Minh Tuấn, phường Thanh Miếu cho biết, những năm gần đây, thành phố Việt Trì cũ, nay là các phường bao gồm: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang… tổ chức nhiều hoạt động đón giao thừa rất bài bản, quy mô. Không chỉ được xem pháo hoa mà còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, cảm nhận rõ không khí mừng Đảng, mừng Xuân, ai cũng thấy tự hào và thêm tin tưởng vào sự phát triển của quê hương.

Bên cạnh hoạt động văn nghệ, khu vực hồ Công viên Văn Lang còn bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, tạo điều kiện để người dân tham quan, mua sắm trong dịp Tết. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, góp phần giữ gìn không gian đón Xuân an toàn, văn minh.

Việc tổ chức bắn pháo hoa tại Cầu đi bộ hồ Công viên Văn Lang không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc mà còn thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời, hàng nghìn ánh mắt cùng hướng lên, tiếng reo hò vang dội cả một vùng. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt hồ Văn Lang lung linh, tạo nên khung cảnh vừa hiện đại, vừa thơ mộng.

Từ trên đỉnh Nghĩa Lĩnh nhìn về Việt Trì, những chùm pháo hoa rực rỡ hòa quyện với ánh đèn đô thị như thắp sáng niềm tin và khát vọng. Tiếng chuông đền ngân vang trong khoảnh khắc giao thừa như lời nhắc nhở con cháu Lạc Hồng luôn hướng về cội nguồn, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương giàu mạnh.

Đêm 30 Tết tại đất Tổ vì thế mà mang đậm hai sắc thái, lắng đọng, trang nghiêm nơi đền thờ Quốc Tổ và rộn ràng, tươi mới trong không gian đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ Đền Hùng linh thiêng đến hồ Công viên Văn Lang sôi động, từ những nén hương thành kính đến những tràng pháo tay vang dội chào Xuân mới, tất cả đã tạo nên bức tranh tổng hòa của niềm tin, tự hào và khát vọng.

Giữa khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng, hàng nghìn trái tim cùng chung nhịp đập hướng về cội nguồn, hướng về Đảng quang vinh và tương lai đất nước. Trong dòng chảy thời gian, phong tục về Đền Hùng đêm 30 Tết vẫn được gìn giữ như một nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Tổ, đồng thời những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại hồ Công viên Văn Lang và các địa điểm trung tâm tiếp tục khẳng định diện mạo mới của một Phú Thọ năng động, phát triển.

Xuân mới mở ra với nhiều kỳ vọng, phát triển toàn diện, bền vững. Từ đất Tổ linh thiêng, niềm tin và khí thế mừng Đảng, mừng Xuân lan tỏa khắp phố phường, thôn xóm, trở thành động lực để mỗi người dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững./.