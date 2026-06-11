Đặt người lao động ở vị trí trung tâm để doanh nghiệp phát triển bền vững

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Loan thăm hỏi công nhân lao động Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan - Trung Quốc), Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam và Công đoàn cơ sở trong việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, điểm nổi bật tại PouYuen Việt Nam là sự phát triển bền vững của đơn vị. “Lãnh đạo công ty luôn nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và những đóng góp của người lao động đối với sự tồn tại, phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp. Tinh thần coi người lao động là chủ thể trong hoạt động sản xuất đã được thể hiện bằng nhiều chính sách, hoạt động cụ thể”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng bày tỏ ấn tượng trước những kết quả đạt được trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, nhất là việc duy trì môi trường làm việc ổn định trong nhiều năm qua, không để phát sinh các vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp lao động hay ngừng việc tập thể. Đặc biệt, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất cao, thu nhập tốt diễn ra sôi nổi, hiệu quả góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đội ngũ công nhân lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, hiệu quả sản xuất kinh doanh và quyền lợi của người lao động là hai yếu tố song hành, không thể tách rời. Khi công nhân nỗ lực đạt năng suất cao thì doanh nghiệp càng có lợi thế phát triển vững mạnh và cũng là tiền đề để người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm nâng cao mức thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. “Lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động chính là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ông Thiệu Quốc Ngạn, Tổng Giám đốc khu vực Việt Nam, Tập đoàn Quốc tế Pou Chen (Đài Loan – Trung Quốc) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PouYuen Việt Nam cơ bản ổn định. Đơn hàng được duy trì, việc làm của người lao động được bảo đảm; các chế độ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, đối thoại định kỳ và tổ chức nhiều chương trình phúc lợi dành cho công nhân.

“Bên cạnh chú trọng hoạt động sản xuất, công ty cũng quan tâm đẩy mạnh cải tiến, đào tạo kỹ năng, nâng cao năng lực quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng sản phẩm và năng suất lao động; đồng thời luôn chú trọng cải thiện môi trường làm việc và chăm lo đời sống người lao động để tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất”, ông Thiệu Quốc Ngạn chia sẻ.

Tại buổi làm việc, đại diện người lao động cũng nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn khi mức lương tối thiểu vùng chưa theo kịp tốc độ tăng của chi phí sinh hoạt, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu liên tục tăng, nhất là giá điện đã tạo áp lực rất lớn đối với người lao động.

Đã có hơn 10 năm làm việc tại PouYuen Việt Nam, anh Trần Mạnh Hà bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của các chương trình nhà ở cho công nhân, nhất là khi điều kiện tiếp cận và mức chi trả hằng tháng vẫn vượt quá khả năng tài chính của phần lớn công nhân. Đồng thời, anh đề xuất nghiên cứu áp dụng chế độ làm việc 40 giờ/tuần đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm giúp người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

Cùng quan điểm, ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam cũng kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động…

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà cho các công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và bị tai nạn lao động…/.