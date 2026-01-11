Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác y học thể thao

Sau phiên họp thứ nhất, Đại hội đã bầu ra các chức danh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra, Tổng Thư ký. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam.

Hội Y học Thể thao Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1350/QĐ-BNV (ngày 18/11/2025) của Bộ Nội vụ. Hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch và không vì mục đích lợi nhuận. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế và phối hợp quản lý của các bộ, ngành liên quan.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Y học Thể thao Việt Nam. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Việc thành lập Hội được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh thể thao Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, cùng yêu cầu ngày càng cao về công tác y học thể thao, từ phòng ngừa chấn thương, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đến nâng cao thể lực và tâm lý thi đấu cho vận động viên…

Hội Y học Thể thao Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các bác sĩ, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, nghiên cứu, đào tạo về y học thể thao, tự nguyện thành lập; tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ Phạm Trung Giang cho rằng: Trước bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội phải trở thành cầu nối quan trọng đưa Việt Nam tiếp cận nhanh với tiến bộ y học thế giới, từng bước nâng tầm ngành y học thể thao.

Đại hội thành lập Hội Y học Thể thao Việt Nam. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Hội cần chủ động trong việc tham mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Nội vụ trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực y học thể thao. Các ý kiến đóng góp của Hội sẽ là cơ sở quan trọng để hoạch định những chính sách phù hợp, góp phần xây dựng một nền y học tiên tiến, hiện đại; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức y học thể thao một cách thống nhất trên toàn quốc. Điều này sẽ giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của các kỹ thuật y học hiện đại, từ đó nâng cao ý thức phòng bệnh và chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, cần xây dựng, duy trì môi trường hoạt động chuyên nghiệp, đề cao y đức, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn cho các hội viên; phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan quản lý nhà nước và hội cùng ngành nghề, góp phần vào việc ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thay mặt Ban lãnh đạo Hội, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam cam kết điều hành Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ và quy định của pháp luật, xây dựng Hội trở thành điểm tựa chuyên môn vững chắc cho Thể thao Việt Nam.

Hội Y học Thể thao Việt Nam được thành lập không chỉ là dấu mốc quan trọng của ngành y học thể thao mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ làm công tác y học thể thao. Qua đó, khẳng định quyết tâm chung sức vì sức khỏe nhân dân, vì sự phát triển bền bỉ của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới./.