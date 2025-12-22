Đáp ứng tốt hơn nhu cầu thuốc nội chất lượng quốc tế với giá thành hợp lý

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Đây là cột mốc không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp dược nội địa sở hữu đến 2 nhà máy Betalactam và Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn kép EU-GMP và JAPAN GMP của DHG Pharma, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu thuốc nội chất lượng quốc tế ngày càng cao của hệ thống bệnh viện trong nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã biểu dương những đóng góp thiết thực của DHG Pharma cho Cần Thơ và cho biết ngoài thành công về chuyên môn, DHG Pharma còn đóng góp hàng trăm tỷ đồng ngân sách mỗi năm và tạo sinh kế bền vững cho hơn 3.000 lao động. Công ty không chỉ giúp thành phố có thêm nguồn lực phát triển hạ tầng, mà còn là nhân tố quan trọng giúp ổn định an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để DHG Pharma nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn nói chung phát triển mạnh mẽ và bền vững.

PGS.TS Lê Văn Truyền, Chuyên gia cao cấp Dược học, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Nhà máy Betalactam nằm trong Khu phức hợp Betalactam rộng 18.495 m² đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh thuộc xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Tại đây, DHG Pharma đã phát triển các khu vực riêng biệt: Xưởng sản xuất và kho bảo quản các sản phẩm kháng sinh nhóm Penicillin (3.496 m²), xưởng sản xuất và kho bảo quản kháng sinh nhóm Cephalosporin (3.492 m²), phòng kiểm nghiệm Betalactam (787 m²) cùng khu đa chức năng khác. Đồng thời, hơn 330 cán bộ, nhân viên xuất sắc đã được đào tạo chuyên nghiệp và kỷ luật, đảm bảo thấu hiểu tư duy khoa học và tuân thủ mọi tiêu chuẩn EU-GMP nghiêm ngặt nhất.

Theo thiết kế nhà máy Betalactam, xưởng Cephalosporin có công suất 282 triệu đơn vị và xưởng Penicillin đạt công suất 420 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm, bào chế dưới dạng rắn đường uống. Cùng với nhà máy Non-Betalactam đã được chứng nhận JAPAN GMP và EU-GMP vào năm 2024, sản xuất đa dòng sản phẩm (giảm đau hạ sốt, tiêu hóa, tim mạch…) trên 3 dây chuyền (viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng), DHG Pharma ngày càng gia tăng thêm năng lực cạnh tranh trên thị trường dược nội địa. Năm 2024, cả hai nhà máy Non-Betalactam và Betalactam này đã sản xuất gần 5,2 tỷ đơn vị sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường.

Ông Osamu Fujimorii, Tổng Giám đốc Điều hành DHG Pharma, phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Ông Osamu Fujimori, Tổng Giám đốc điều hành của DHG Pharma cho biết, giữa hàng loạt tiêu chuẩn, DHG Pharma đã kiên định theo đuổi chứng nhận EU-GMP, bởi đây là thước đo cao nhất thế giới về chất lượng dược phẩm. Thông qua đó, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu giúp các chuyên gia y tế và người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm uy tín giữa thị trường phức tạp.

Cũng theo ông Osamu Fujimori, EU-GMP không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của khoa học, công nghệ, niềm tin cải thiện sức khỏe toàn diện cho người Việt. Chứng nhận toàn cầu này không chỉ bảo chứng cho giá trị cốt lõi hàng đầu của DHG Pharma là “Lấy chất lượng, an toàn và hiệu quả làm cam kết cao nhất”, mà còn một lần nữa khẳng định sứ mệnh luôn kiên định phụng sự sức khỏe cho cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chuyên gia cao cấp dược học cho biết, sở hữu danh mục sản phẩm đủ tiêu chuẩn thay thế thuốc ngoại và mức công suất ấn tượng hơn 700 triệu đơn vị sản phẩm kháng sinh điều trị mỗi năm, nhà máy Betalactam đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng và nhu cầu thuốc nội chất lượng quốc tế của hệ thống bệnh viện trong nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Hùng, Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc DHG Pharma đạt được tiêu chuẩn JAPAN GMP và EU-GMP cho các dây chuyền sản xuất không đơn thuần là việc sở hữu một giấy chứng nhận mà là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo cũng như tập thể công ty. Dấu mốc này khẳng định DHG Pharma đã sẵn sàng bước vào "sân chơi" toàn cầu với một tâm thế tự tin nhất. Đạt được tiêu chuẩn kép EU-GMP và JAPAN-GMP chứng minh các chứng chỉ này không chỉ giúp DHG Pharma khẳng định vị thế ưu tiên trong các gói thầu bệnh viện, mà quan trọng hơn, nó mang lại giá trị thực cho cộng đồng. Nhờ đó, các bác sĩ và người dân có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng những sản phẩm thuốc nội có chất lượng tương đương thuốc ngoại nhập, nhưng với giá thành hợp lý và tiết kiệm hơn./.