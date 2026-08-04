Đào tạo nghề tại nông thôn, hướng đến hình thành đội ngũ nông dân số

Lao động nữ sau khi được đào tạo nghề đã vận hành thành thạo hệ thống đóng gói rau tự động. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đòn bẩy nâng cao đời sống người dân

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển nguồn nhân lực; là yếu tố then chốt quyết định sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Qua học nghề, lao động nông thôn nắm bắt được những kiến thức, kỹ thuật mới, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Sau học nghề, người lao động đã áp dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND các xã trên địa bàn tỉnh đã đào tạo 11.272 lao động, đạt 68% so kế hoạch (16.607 lao động) và đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho 132 lao động, đạt 63,8% so kế hoạch (207 lao động), với các nghề chủ yếu gồm: Trồng trọt (8.210 lao động, chiếm 72,8%), chăn nuôi (2.289 lao động, chiếm 20,3%), thủy sản (773 lao động, chiếm 6,9%). Tổng số lao động có việc làm sau khi được đào tạo hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng có thu nhập cao hơn từ 80 - 85%.

Đồng Tháp hiện có 21 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm: 5 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 7 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng 40 chương trình, giáo trình nghề nông nghiệp giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đào tạo kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh còn đẩy mạnh chính sách hỗ trợ nguồn vốn tín dụng để người học nghề có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, gia tăng thu nhập cho người lao động.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp, hình thành lực lượng nông dân số, nông dân chuyên nghiệp và đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, địa phương sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp theo hướng phân tầng, hiện đại và gắn với nhu cầu thị trường góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Trong đó, tỉnh tập trung đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho lao động trong các vùng nguyên liệu, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại để hình thành lên lực lượng nông dân số, nông dân chuyên nghiệp và đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại; xây dựng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, tỉnh Đồng Tháp đặt chỉ tiêu tổ chức đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng cho 15.910 lao động nông thôn, gắn với cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; đồng thời, tích hợp thêm các kỹ năng số cơ bản để người dân chủ động tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đạt trên 85% học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể áp dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn để duy trì hoặc mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với đó, địa phương đào tạo khoảng 2.250 lao động để hình thành đội ngũ nông dân số, nông dân chuyên nghiệp, cán bộ quản trị hợp tác xã hiện đại. Sau đào tạo, trên 85% học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; trên 70% tham gia liên kết sản xuất, chuỗi giá trị hoặc ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức quản trị và tổ chức sản xuất.

Đối tượng thụ hưởng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có nhu cầu học nghề, làm việc và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; lao động trong vùng nguyên liệu, chương trình, đề án, dự án trọng điểm của ngành; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, Hội quán, doanh nghiệp nông nghiệp và ngành nghề nông thôn; thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, cán bộ quản lý, điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp./.