Đạo diễn Trần Anh Hùng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023

Đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "La Passion de Dodin Bouffant" tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 ở Pháp, tối 27/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, "La passion de Dodin Bouffant" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marcel Rouff kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phụ bếp trẻ Eugenie, do diễn viên Juliette Binoche đóng, làm việc bên cạnh đầu bếp nổi tiếng Dodin do nam diễn viên Benoit Magimel thủ vai. Suốt 20 năm làm việc cùng nhau, giữa họ đã nảy sinh tình cảm sâu sắc xuất phát từ tình yêu chung với nghệ thuật ẩm thực. Cùng nhau, họ đã sáng tạo ra nhiều món ăn đặc sắc khiến các thực khách phải trầm trồ. Thế nhưng, cuối cùng Eugenie, luôn muốn được tự do, đã từ chối nhận lời lấy Dodin. Đầu bếp danh tiếng đã quyết định tặng cô món quà: một bữa ăn riêng.

Sinh năm 1962 tại Đà Nẵng, đạo diễn Trần Anh Hùng là đạo diễn diện ảnh gốc Việt giành nhiều giải thường quốc tế nhất từ trước đến nay. Ông đã khẳng định tiếng tăm trong nền điện ảnh châu Âu và cả thế giới, trong đó có nhiều phim lấy bối cảnh ở Việt Nam.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân (trái) được trao giải Camera vàng cho phim "Bên trong vỏ kén vàng" ("L'Arbre aux Papillons d'Or") tại Liên hoan phim Cannes 76 ở Pháp tối 27/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, giải thưởng Ống kính vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân do Hiệp hội các nhà làm phim trao tặng. Bộ phim "Bên trong vỏ kén vàng" đã được chiếu trong chương trình Quainzaine des Cinéastes của LHP Cannes. Phạm Thiên Ân đã từng đoạt giải đạo diễn cho bộ phim ngắn "Hãy tỉnh thức và sẵn sàng" cũng tại liên hoan này vào năm 2019.

Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes năm nay, đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund, đã trao giải Cành cọ vàng cho nữ diễn viên Pháp Jusstine Triet trong bộ phim "Anatomie d’une chute". Đây là diễn viên Pháp thứ 10 nhận được giải thưởng danh giá này trong suốt 76 kỳ liên hoan.

Giải thưởng lớn được giành cho bộ phim "The Zone of Interest" của đạo diễn người Anh Jonathan Glazer, trong khi giải thưởng kịch bản thuộc về đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda./.