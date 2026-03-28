Đánh thức tiềm năng du lịch trằm Trà Lộc

Cây cối ở Trằm Trà Lộc xanh tốt quanh năm. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

*Hút khách từ hệ sinh thái độc đáo

Trằm Trà Lộc là điểm du lịch sinh thái có quy mô khoảng 100 ha, trong đó, trung tâm là hồ nước rộng khoảng 10 ha, bao quanh bởi rừng nguyên sinh và thảm thực vật vùng cát quý hiếm. Theo cách gọi của người địa phương, “trằm” là hồ nước tự nhiên rộng lớn giữa vùng cát, được rừng bao bọc, tạo nên một không gian sinh thái đặc biệt.

Trằm Trà Lộc có hệ động, thực vực vô cùng phong phú và đa dạng. Dù nằm giữa những cồn cát trắng khô cằn, vùng đầm nước ngọt này chưa bao giờ khô cạn và mang lại không khí mát lành quanh năm. Mặt trằm phủ đầy sen, súng, dương xỉ, lau lách… hòa quyện cùng sắc xanh của rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, dịu mát và đầy sức sống. Vào mùa hoa nở, cả không gian như được nhuộm hồng, hương thơm thanh nhẹ lan tỏa, gợi nên vẻ đẹp yên bình, cuốn hút lòng người.

Những chòi lá ven hồ, các quán nổi mộc mạc đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Bao quanh trằm là hàng nghìn cây xanh lâu năm tỏa bóng mát, vừa tạo cảnh quan vừa góp phần điều hòa khí hậu cho cả vùng. Theo người dân địa phương, khu rừng này đã tồn tại hàng trăm năm và được xem là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng. Không chỉ có giá trị về cảnh quan, trằm Trà Lộc còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nguồn nước ngọt, cung cấp thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Chính vì vậy, nơi đây luôn được người dân trân trọng gìn giữ như một phần không thể tách rời của đời sống.

Ông Lê Quang Diệu, Trưởng thôn Trà Lộc chia sẻ, trằm Trà Lộc hấp dẫn bởi hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn, được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hiện nay, địa phương đã xây dựng quy chế bảo vệ rừng nguyên sinh nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo tồn hệ sinh thái đa dạng, góp phần tạo nên không gian xanh mát quanh năm như “lá phổi” điều hòa khí hậu cho cả vùng.

Trằm Trà Lộc thu hút du khách bởi những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên hoang sơ. Những năm gần đây, loại hình du lịch sinh thái tại trằm Trà Lộc từng bước hình thành. Những chòi lá ven hồ, các quán nổi mộc mạc đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng để du khách câu cá, thưởng thức đặc sản cá đồng, hay đơn giản là tận hưởng không khí trong lành.

Chị Lê Ngọc Như Phương (thành phố Huế) cho biết, cảnh vật nơi đây yên bình, mát mẻ như có “điều hòa tự nhiên”, rất phù hợp cho những chuyến nghỉ ngơi cuối tuần. Đặc biệt, không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc du khách còn được thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm hương vị đồng quê.

Không dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên, trằm Trà Lộc còn lưu giữ nét văn hóa đặc sắc với Lễ hội phá Trằm - diễn ra vào đầu tháng 9 hằng năm. Lễ hội mang nét độc đáo riêng khi tái hiện sinh động tập tục khai phá, mở nguồn nước và đánh bắt thủy sản của cư dân nơi đây. Giữa không gian mênh mang của trằm nước xanh biếc, lễ hội diễn ra trong không khí rộn ràng với nghi thức cúng tế trang nghiêm, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và cuộc sống no đủ. Điểm nhấn hấp dẫn nhất là phần “phá trằm” - người dân cùng nhau xuống nước, dùng nơm, lưới, rớ để bắt cá, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt, vui tươi và đầy sức sống. Không chỉ là một hoạt động văn hóa dân gian, lễ hội còn thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng và gìn giữ những giá trị truyền thống lâu đời của người dân Trà Lộc.



Năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng sinh thái Trà Lộc. Giữa miền cát trắng nắng gió, trằm Trà Lộc vẫn lặng lẽ soi bóng mây trời. Không ồn ào, không phô trương, nơi đây mang vẻ đẹp mộc mạc mà sâu lắng, xứng đáng là “viên ngọc xanh” của Quảng Trị, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong nhịp sống bình yên.



*Đánh thức tiềm năng



Thời gian qua, xã Vĩnh Định đã quan tâm đầu tư và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh từng bước bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên tại trằm Trà Lộc. Địa phương chú trọng giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ diện tích rừng, hồ nước và cảnh quan xung quanh trằm, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Cùng với đó, hạ tầng phục vụ du lịch từng bước được quan tâm đầu tư: Xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối vào khu vực trằm, các điểm dừng chân, khu ẩm thực phục vụ du khách và các dịch vụ trải nghiệm gắn với đặc sản địa phương. Trằm Trà Lộc ngày càng được nhiều du khách biết đến, ước tính khoảng 70.000 - 75.000 lượt khách mỗi năm, đặc biệt tăng cao vào các dịp lễ, Tết và thời điểm diễn ra Lễ hội truyền thống phá trằm.



Để “viên ngọc xanh” trằm Trà Lộc “tỏa sáng” trên bản đồ du lịch, việc bảo tồn hệ sinh thái và phát triển du lịch bền vững là điều cần được đặt lên hàng đầu. Chính quyền và người dân địa phương đang từng bước xây dựng mô hình khai thác hợp lý, vừa giữ gìn môi trường, vừa tạo sinh kế lâu dài. Thực tế cho thấy, tiềm năng du lịch của trằm Trà Lộc vẫn chưa được khai thác tương xứng. Hạ tầng giao thông, dịch vụ lưu trú, sản phẩm trải nghiệm còn đơn giản, hoạt động quảng bá chưa mạnh. Trong khi đó, nhu cầu du lịch sinh thái, tìm về thiên nhiên ngày càng gia tăng.



Xã Vĩnh Định xác định, phát triển du lịch sinh thái gắn với trằm Trà Lộc là một trong những hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong năm 2026, xã tập trung nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó trằm Trà Lộc được xác định là điểm nhấn.



Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định Tô Thị Hải Yến cho biết, để trằm Trà Lộc là điểm đến hấp dẫn, thời gian tới, xã chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị hệ sinh thái tự nhiên, giữ gìn cảnh quan rừng, hồ và môi trường sinh thái; từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cấp đường giao thông, bãi đỗ xe, các điểm dịch vụ và không gian trải nghiệm cho du khách; phát triển du lịch cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia cung cấp dịch vụ ẩm thực, trải nghiệm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, đặc biệt là quảng bá lễ hội truyền thống phá Trằm và các giá trị văn hóa làng quê; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, liên kết với các tour, tuyến du lịch của tỉnh để đưa trằm Trà Lộc trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với Quảng Trị. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái của trằm Trà Lộc, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Phát triển du lịch trằm Trà Lộc không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa. Sự vào cuộc của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư sẽ quyết định thành công của mô hình du lịch sinh thái nơi đây. Khi những tiềm năng được khơi mở đúng hướng, trằm Trà Lộc không chỉ là điểm đến của người dân địa phương mà còn có thể trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn - nơi du khách tìm về để nghỉ ngơi, trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc, bình yên của vùng đất Quảng Trị./.