Đánh thức tâm hồn người trẻ qua trang sách

Các bạn đọc tham gia chọn sách và đọc sách tại phòng đọc Thư viện tỉnh Ninh Bình cơ sở 3. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Khơi dậy tình yêu sách từ trải nghiệm sân khấu hóa



Tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hà Nam), để khơi gợi niềm đam mê đọc sách trong học sinh, các giáo viên của trường đã phát triển văn hóa đọc bằng những câu chuyện qua hình thức sân khấu hóa. Trong giờ học ngoại khóa lớp 5C, tác phẩm “Những anh hùng trẻ tuổi” với hình tượng Phan Đình Giót đã được các em học sinh tái hiện đầy xúc động qua hình thức sân khấu hóa. Học sinh đã xây dựng các hoạt cảnh tiêu biểu, khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường, sự dũng cảm quên mình của người chiến sĩ nơi chiến trường. Sự nhập vai tự nhiên cùng cách dàn dựng sáng tạo đã tạo nên những tiết mục hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh theo dõi, giúp câu chuyện trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn.



Cô Trần Ngọc Khánh Linh, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung cho biết thêm: Ngày nay, Internet phát triển, trẻ nhỏ dễ bị cuốn hút bởi các thiết bị công nghệ như tivi, điện thoại, iPad... dẫn đến thời gian dành cho sách bị hạn chế. Vì vậy, cô đã chủ động tạo ra những buổi đọc sách cùng học sinh tại trường và xây dựng những hoạt cảnh để các em tham gia trực tiếp. Qua đó, sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, rèn luyện tư duy và biết ứng xử, duy trì thói quen đọc sách.



Thực tế tại nhiều trường học, các hoạt động như “tiết đọc sách”, "giờ đọc thư viện", "giờ đọc mở rộng"... được đưa vào kế hoạch giáo dục một cách linh hoạt. Nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc đang được triển khai rộng rãi trong các cơ sở giáo dục như “Thư viện xanh”, “Không gian đọc mở”, các cuộc thi giới thiệu sách, Đại sứ văn hóa đọc..., góp phần đưa việc đọc sách trở thành một phần của đời sống học đường.



Chị Lê Thị Phượng, cán bộ thư viện, Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết, thư viện nhà trường triển khai những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, từ việc phát động phong trào đến việc tổ chức trưng bày, triển lãm sách. Tất cả nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về vai trò của sách trong học tập, đời sống. Sân trường được thiết kế các không gian đọc sách “mở”, học sinh tự do chọn sách, tham gia các hoạt động giới thiệu sách, chia sẻ cảm nhận, giao lưu hỏi - đáp. Xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh mang đến nhiều đầu sách phong phú, thêm nhiều sự lựa chọn mới cho các em. Các hoạt động trải nghiệm: hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin, lựa chọn sách phù hợp… giúp học sinh từng bước hình thành năng lực tự học, tự đọc.