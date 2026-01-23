Báo Ảnh Việt Nam

Danh sách 23 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV:

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

8. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

13. Đồng chí Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 2A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng./.

