Danh sách 23 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV:
1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
8. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
13. Đồng chí Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 2A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng./.