Đánh giá cuối kỳ việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến có Ban Thư ký ASEAN tại Indonesia, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành liên quan 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam.Phát biểu khai mạc, ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ cho biết, các nội dung của Đề án 161 đã được lồng ghép tốt trong kế hoạch, chính sách, chương trình của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nêu rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp và trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.Đặc biệt, từ ngày 1/7, tổ chức bộ máy của Chính phủ và các địa phương hiện bảo đảm tinh gọn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kết quả này đóng góp tích cực, thiết thực cho việc hoàn thành mục tiêu, là nội dung đầu tiên của Đề án 161 về xây dựng cộng đồng gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân.Trong bối cảnh chuẩn bị kết thúc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội năm 2025 ở cấp khu vực và Đề án 161 ở cấp quốc gia, ông Tuấn cho biết: Các bộ, ngành, địa phương đang tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi những bài học kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đặc biệt việc xây dựng Báo cáo đánh giá cuối kỳ theo hướng dẫn, có thể kiến nghị, đề xuất sự tham gia, hỗ trợ từ phía Bộ.Song song với việc Đánh giá cuối kỳ các Kế hoạch tổng thể, các nước trong ASEAN đã triển khai các Kế hoạch chiến lược vừa được các Nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 diễn ra tháng 5/2025 tại Malaysia. Đây cũng là những ưu tiên của ASEAN, nhằm tiếp tục xây dựng một Cộng đồng ASEAN năng động và tự cường, không chỉ bảo vệ phúc lợi của người dân mà còn thúc đẩy tăng trưởng và tiến bộ trong khu vực.Tại hội nghị, Tiến sỹ Puthsodary Tat, đại diện Ban thư ký ASEAN chia sẻ tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và tiến bộ đánh giá cuối kỳ cấp khu vực; giới thiệu kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và khung kết quả.Tiến sỹ Puthsodary Tat nhấn mạnh tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 theo Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, hướng tới ứng phó hiệu quả với các cơ hội, thách thức và xu hướng mới.Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) thông tin về tình hình hợp tác ASEAN trong cộng đồng chính trị - an ninh, cho biết trọng tâm triển khai tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 là củng cố đoàn kết, đề cao tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, duy trì vai trò trung tâm và tăng “năng lực tập hợp”. ASEAN sẽ đẩy mạnh liên kết nội khối, nâng cấp ATIGA, đàm phán Hiệp định kinh tế số (DEFA), kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng (ASEAN PowerGrid); đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường; tăng cường đóng góp của các đối tác vào hợp tác khu vực; không để khác biệt, cạnh tranh ảnh hưởng tới hợp tác chung.Các lĩnh vực hợp tác chiến lược gồm logistics, chuyển đổi số, kinh tế số, năng lượng tái tạo, tài chính số, quản trị trí tuệ nhân tạo, xanh hóa, an ninh lương thực, nông nghiệp thông minh và hoàn tất thủ tục kết nạp Timor-Leste vào Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 (tháng 10/2025).Các đại biểu cũng trao đổi thông tin về tình hình hợp tác ASEAN trên cả ba trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội; chia sẻ kết quả thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 và thảo luận về việc xây dựng Báo cáo đánh giá cuối kỳ.Hội nghị thống nhất tiếp tục tăng cường công tác thông tin, thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện Báo cáo đánh giá cuối kỳ trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm nay. Các đại biểu nhất trí đề xuất Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực, nhân lực, chuẩn bị xây dựng Đề án thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sau 2025 tại Việt Nam./.