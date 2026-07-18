Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Đoàn công tác đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dâng hương tại Khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Ngã ba Đồng Lộc là một trong những “tọa độ lửa” ác liệt nhất trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dù mưa bom, bão đạn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, bảo đảm thông suốt tuyến giao thông huyết mạch. Có thời điểm, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong cùng làm nhiệm vụ tại khu vực này, quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông phục vụ tiền tuyến.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 vào ngày 24/7/1968 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc sâu trong tâm khảm nhiều thế hệ người Việt Nam về tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Trong những ngày tháng 7, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng vạn lượt du khách, cựu chiến binh và người dân từ muôn nơi đổ về dâng hương, tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ./.