Đảng ủy Chính phủ: Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Chu Thanh Vân - TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 112 điểm cầu và hơn 2.000 đại biểu tham dự.



Mở rộng nội dung, chủ đề của Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng



Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIV đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi vừa là sự kiện kịp thời để chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, vừa là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu rộng để bảo vệ, lan tỏa, cụ thể hóa Văn kiện Đại hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, từ đó khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Cuộc thi năm nay của Đảng ủy Chính phủ xác định mở rộng nội dung, chủ đề của Cuộc thi gắn với nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, hướng đến “hiến kế” về giải pháp xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cuộc thi có 4 nhóm đối tượng, gồm: cán bộ, đảng viên, người lao động; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35; học viên các trường, học viện trực thuộc và nhóm người nước ngoài (nếu có - đây là điểm mới của cuộc thi năm 2026). Giải thưởng được chia thành 2 nhóm, nhóm giải thưởng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 các cấp và giải thưởng dành cho các nhóm đối tượng còn lại.

Việc xếp riêng theo nhóm giải thưởng giúp đánh giá đúng bản chất, yêu cầu về chuyên môn, bản lĩnh chính trị và hiệu quả tác động xã hội trong các tác phẩm dự thi; vừa bảo đảm trọng tâm vào lực lượng nòng cốt (báo chí, Ban Chỉ đạo 35), vừa tránh được sự so sánh thiếu đồng nhất và mở rộng không gian sáng tạo.

Năm 2025, 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ đã hưởng ứng, tham gia Cuộc thi với 4.463 bài dự thi. Đảng ủy Chính phủ đã thành lập hai hội đồng chấm sơ khảo và chung khảo, lựa chọn được 195 bài thi có chất lượng gửi tham gia Cuộc thi cấp Trung ương. Kết quả, Đảng ủy Chính phủ được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương trao giải Tập thể xuất sắc, với 14 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải A, 3 giải B và 10 giải C và Khuyến khích. Cuộc thi đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bám sát đột phá chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững