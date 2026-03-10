Dâng hương tưởng niệm chiến sỹ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột - một trong những chứng tích lịch sử tiêu biểu ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường của các thế hệ chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, Nhà đày Buôn Ma Thuột do thực dân Pháp thiết lập trong giai đoạn 1930-1931, nhằm đày ải và thủ tiêu các tù chính trị ở khu vực Trung Kỳ sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nơi đây đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cộng sản. Trong số hơn 4.000 tù nhân từng bị giam giữ tại Nhà đày Buôn Ma Thuột có nhiều chiến sĩ cộng sản sau này trở thành những lãnh đạo cốt cán của Đảng và Nhà nước như các đồng chí Võ Chí Công, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu...

Dâng hương tưởng niệm chiến sỹ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột nhân Kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2026). Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Hoạt động dâng hương tưởng niệm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cộng sản đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc gắn với kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2026).

Cuối năm 1974, cục diện chiến trường miền Nam có nhiều chuyển biến lớn, các lực lượng cách mạng liên tiếp giành thắng lợi; thế và lực của ngụy quân, ngụy quyền ngày càng suy yếu. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã họp và nhận định thời cơ chiến lược đã đến và quyết tâm giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976; đồng thời xác định Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu, chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu của Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.

Để chuẩn bị cho trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột, Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh trực tiếp chỉ huy, tăng cường lực lượng và phương tiện cho chiến dịch. Đúng 2 giờ 3 phút ngày 10/3/1975, quân và dân ta mở cuộc tấn công vào các mục tiêu then chốt của địch tại Buôn Ma Thuột. Trong ngày 10/3, nhiều vị trí quan trọng trong thị xã đã bị ta đánh chiếm; đến ngày 11/3/1975, toàn bộ quân địch tại đây bị tiêu diệt, ta hoàn toàn làm chủ Buôn Ma Thuột. Đến ngày 24/3/1975, toàn tỉnh Đắk Lắk được giải phóng.

Đại biểu tham quan Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã tạo bước ngoặt chiến lược quan trọng, thúc đẩy nhanh tiến trình của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng trong dịp này, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột./.