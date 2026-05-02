Đảng Cộng sản Uruguay đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đảng Cộng sản Uruguay.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, tại buổi làm việc, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình chính trị - kinh tế, cũng như đường lối đối ngoại và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Juan Castillo chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định tiếp tục kiên định theo đuổi lý tưởng cộng sản, xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy đường lối hòa bình, hữu nghị và phối hợp với các chính đảng cánh tả trên thế giới nhằm giải quyết các thách thức chung.

Ông Juan Castillo bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chú trọng đẩy mạnh trao đổi thông tin, lý luận, đồng thời bảy tỏ mong muốn được tiếp cận các văn kiện, nghị quyết Đại hội XIV bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh, cùng các tài liệu về lý luận và thực tiễn phát triển của Việt Nam.

Theo ông Juan Castillo, PCU sẵn sàng phối hợp, chia sẻ tư liệu phục vụ quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung tâm tư liệu ảnh tại Montevideo hiện đang lưu trữ nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Việt Nam, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường trao đổi thông tin giữa hai bên.

Về hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Uruguay, ông Juan Castillo cho biết cuốn sách “Tuyển tập Chủ tịch Hồ Chí Minh” do PCU biên soạn đã được xuất bản và nhận được sự quan tâm rộng rãi của độc giả. Bên cạnh đó, các lực lượng cánh tả tại Uruguay đang phối hợp triển khai dự án xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Montevideo.

Ông Juan Castillo mong muốn tăng cường phối hợp với các cơ quan của Việt Nam như Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản để biên soạn, xuất bản thêm các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân Uruguay về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh./.