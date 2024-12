Dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế hội tụ tại “City Tết Fest - Thủ Đức 2025”

City Tết Fest - Thủ Đức 2025 là sự kiện đa sắc, đa trải nghiệm lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, công nghệ, âm nhạc và cộng đồng. City Tết Fest được thiết kế theo quy mô và hình thức như các Lễ hội lớn trên thế giới, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến Tết mới của cư dân thành phố, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức trao đổi với báo chí.

Sự kiện có 10 điểm nhấn nổi bật như: Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội với chủ đề “Đêm nhạc Loud Xao” (29/12), Đại nhạc hội Countdown (31/12), Triển lãm đa phương tiện “See Your Tết Sound”, trình diễn thị giác “Diversity in Chaos”, trò chơi dân gian đương đại “Bàn cờ người khổng lồ”, hát Bolero Áo Dài và Lô tô Show, biểu diễn Hiphop “Đối South” liên tục, giải đấu Hiphop quốc tế “Open Your Mind Vietnam”, mua sắm nghệ thuật Lôcô Art Market, chợ nông sản Foodmap - Megalive…

Chương trình có hơn 40 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự, trong đó dàn sao hội tụ tại hai đêm đại nhạc hội như: Mỹ Tâm, DJ Quốc tế Plastik Funk, Đông Nhi, Binz, Karik, Andree Right Hand, (S)TRONG Trọng Hiếu, Trúc Nhân, RHYDER, Kay Trần, Chillies, Tlinh, Mono, Pháp Kiều, Thể Thiên, DJ Louis 8ightz, MC Hype Chồn & MC Hype Pump, DJ Pia & Tumie, MC Quốc Bảo, MC Kim Nguyên Bảo...

Là một trong những điểm nhấn của Lễ hội, Triển lãm đa phương tiện “See Your Tết Sound” sẽ truyền tải đậm nét về tinh thần Tết miền Nam, mang đến những trải nghiệm thị giác giao thoa độc đáo giữa công nghệ và nghệ thuật. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, kết hợp giữa visual mapping (bàn đồ trực quan) được đạo diễn bởi Tùng Monkey và các tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện đến từ 22 nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài (Thái Lan, Australia, Hoa Kỳ).

Bà Nguyễn Thanh Giang, CEO Vietnam Brand Purpose giới thiệu về City Tết Fest 2025.

Bà Nguyễn Thanh Giang, CEO Vietnam Brand Purpose cho biết: Lễ hội không đơn thuần là một sự kiện giải trí mà là cơ hội để quảng bá văn hóa, tăng cường sự kết nối giữa các cộng đồng và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hy vọng Lễ hội chào đón năm mới City Tết Fest 2025 sẽ trở thành chương trình điển hình đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố Thủ Đức nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung./.