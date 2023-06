Đan Mạch hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm tại doanh nghiệp chế biến thịt ở Hà Nội

Được biết, trong thời gian từ ngày 5-9/6/2023, Đoàn công tác của Cục thú y và thực phẩm Đan Mạch (DVFA) đã sang Việt Nam làm việc trong khuôn khổ Hợp tác chiến lược ngành (SSC) về “An toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn”. Trong chuyến công tác này, đoàn công tác Đan Mạch đã tham gia khảo sát 02 doanh nghiệp chế biến thịt tại Hà Nội.



Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh giới thiệu cho đoàn công tác quy trình sản xuất của công ty.

Đoàn công tác Đan Mạch làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh ở thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội.

Chia sẻ về quy trình làm sạch và khử khuẩn nhà xưởng cũng như thiết bị, dụng cụ trong dây chuyền, bà Tine Birkelund Nielsen, cố vấn cao cấp DVFA, khuyến cáo Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh nên sử dụng xà phòng, nước rửa bát hoặc các dung dịch để làm sạch nhà xưởng, các thiết bị, dụng cụ sau khi giết mổ và sơ chế sản phẩm thịt. Sau đó mới dùng nước và các loại hóa chất như cloramin B để khử khuẩn toàn diện.

Trong buổi làm việc, đoàn công tác Đan Mạch đã tham quan toàn bộ quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh và cũng đánh giá cao quy trình khử khuẩn khi thực hiện chuỗi giết mổ, sơ loại, chế biến sản phẩm thịt của cơ sở.

Đoàn công tác Đan Mạch tham quan và góp ý khu vực sản xuất, chế biến sản phẩm thịt của Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh.

Trong chuyến tham quan thực tế, đoàn công tác Đan Mạch đặc biệt chú trọng đến quy trình khử khuẩn khu vực chế biến của công ty.

Đoàn công tác Đan Mạch kiểm tra các chất phụ gia thực phẩm công ty sử dụng trong quá trình chế biến các sản phẩm từ thịt.

Cũng theo bà Tine Birkelund Nielsen, việc xử lý côn trùng và chuột bọ cũng là vấn đề hết sức cấp thiết cho các doanh nghiệp chế biến sản phẩm thịt. Bà cũng đề xuất cho Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh các phương án chống chuột như thu nhỏ các đường ống dẫn, và đặc biệt là gia cố hệ thống cửa ra vào các phân khu, nên có biện pháp ngăn chặn côn trùng và chuột bọ ngay ở bên ngoài các khu sản xuất.

Hợp tác chiến lược ngành giữa Đan Mạch và Việt Nam trong nhiều năm qua đã có tác động lớn đến sức khỏe và phúc lợi động vật và an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi… Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tham gia Chương trình “Hợp tác chiến lược ngành về an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn” (SSC) do Đan Mạch khởi xướng. Đến nay, SSC đã thu hút sự tham gia của 18 quốc gia, 21 cơ quan nhà nước Đan Mạch, hiện đang thực hiện 40 dự án./.