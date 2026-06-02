Đam mê bóng đá gắn kết thiếu nhi Việt-Nga
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Moskva, em Vũ Sơn Hà chia sẻ niềm vui khi được tham gia thi đấu cùng đông đảo các bạn cùng trang lứa người Việt Nam và Nga trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Em cho biết trong thời gian học tập ở trường em được học và chơi bóng cùng các bạn người Nga dưới sự hướng dẫn của các thầy. Có cùng đam mê chơi bóng đá từ nhỏ, em Grisha, 13 tuổi, chia sẻ niềm vui khi có nhiều bạn người Việt Nam cùng chơi bóng trong lớp năng khiếu bóng đá. Em Grisha cho biết các bạn người Việt Nam chơi bóng rất khéo, lúc nào cũng vui vẻ, đoàn kết, luôn thể hiện tinh thần đồng đội khi thi đấu. Em Grisha chia sẻ: “Hôm nay em rất vui vì trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi được thi đấu bóng đá cùng các bạn Việt Nam và có rất đông người đến đây cổ vũ chúng em thi đấu”.
Để có hoạt động giao lưu ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi Việt Nam và Nga phải kể đến công sức của Ban Tổ chức giải bóng đá cộng đồng người Việt tại LB Nga và đông đảo phụ huynh trong cộng đồng người Việt tại Moskva. Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga, cho biết các em thiếu nhi người Việt Nam tại LB Nga luôn cố gắng luyện tập bóng đá thường xuyên. Trong cộng đồng cũng có nhiều lớp bóng đá mời các giáo viên, huấn luyện viên người Nga để dạy cho các em có sở trường và đam mê theo học trong nhiều năm liền.