Đảm bảo xây dựng “Vòm phòng không bền vững” sau sắp xếp cơ quan quân sự địa phương

Chiều 6/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tác chiến phòng không tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ. Trọng tâm của đợt kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không của đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trực tiếp rà soát hệ thống văn kiện tác chiến, đánh giá quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn, đồng thời kiểm tra việc quán triệt các mệnh lệnh, chỉ lệnh từ Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu. Bên cạnh công tác hồ sơ, đoàn cũng chú trọng kiểm tra thực tế việc bố trí lực lượng, phương tiện canh trực tại các mục tiêu trọng yếu, khả năng phối hợp luyện tập các phương án chiến đấu cũng như tình trạng kỹ thuật của vũ khí, khí tài trang bị tại đơn vị.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ trong việc quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên và chủ động xây dựng phương án tác chiến sát với đặc điểm địa bàn. Đơn vị đã duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng nội dung, sát thực tế, bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Chí Linh biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của đơn vị, đồng thời lưu ý trong bối cảnh tình hình an ninh, quốc phòng có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu đối với nhiệm vụ tác chiến phòng không ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn. Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, rà soát và hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến bảo đảm tính đồng bộ và thực tiễn.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng thuần thục các phương án xử lý tình huống từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để xây dựng “Vòm phòng không bền vững”, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh mục tiêu được giao./.

Nghị quyết 71-NQ/TW: Cơ sở giáo dục chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện

