Đảm bảo quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho người nghèo và đối tượng yếu thế

Hội nghị tổng kết dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế". Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, đây là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Tư pháp nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân. Dự án khởi động từ tháng 11/2022 và đã được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ công tác trợ giúp pháp lý ở các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt là hai tỉnh thụ hưởng chính của Dự án là Điện Biên và Lào Cai. Đến nay, 148/156 nhóm hoạt động theo kế hoạch đã được hoàn thành, đạt tỷ lệ xấp xỉ 95%. Các hoạt động còn lại sẽ tiếp tục triển khai đến cuối tháng 7/2026, sau đó là 4 tháng ân hạn để hoàn tất các thủ tục đóng dự án.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các hoạt động của Dự án được triển khai bám sát mục tiêu, nguyên tắc đề ra; công tác quản lý, vận hành được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, Hiệp định tài chính và Văn kiện Dự án. Qua đó, Dự án đã hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Việt Nam triển khai nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tập huấn nâng cao năng lực, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Dự án còn hỗ trợ các tổ chức đủ điều kiện thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân, tập trung vào các nhóm yếu thế theo các chủ đề đã được Bộ Tư pháp và Ngân hàng Thế giới phê duyệt.

“Việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các nhóm người dễ bị tổn thương tại khu vực miền núi phía Bắc, luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.

Để phát huy kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Ban Quản lý dự án chuyên trách khẩn trương hoàn tất các thủ tục đóng Dự án theo đúng quy định; bàn giao đầy đủ tài liệu, duy trì hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác trợ giúp pháp lý; đồng thời đề nghị các địa phương, nhất là Điện Biên và Lào Cai, chủ động lồng ghép nguồn lực để tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả và cơ chế phối hợp phản ứng nhanh sau khi Dự án kết thúc…

