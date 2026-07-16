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Đảm bảo quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho người nghèo và đối tượng yếu thế
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, đây là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Tư pháp nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân. Dự án khởi động từ tháng 11/2022 và đã được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ công tác trợ giúp pháp lý ở các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt là hai tỉnh thụ hưởng chính của Dự án là Điện Biên và Lào Cai. Đến nay, 148/156 nhóm hoạt động theo kế hoạch đã được hoàn thành, đạt tỷ lệ xấp xỉ 95%. Các hoạt động còn lại sẽ tiếp tục triển khai đến cuối tháng 7/2026, sau đó là 4 tháng ân hạn để hoàn tất các thủ tục đóng dự án.
Các hoạt động của Dự án được triển khai bám sát mục tiêu, nguyên tắc đề ra; công tác quản lý, vận hành được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, Hiệp định tài chính và Văn kiện Dự án. Qua đó, Dự án đã hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Việt Nam triển khai nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tập huấn nâng cao năng lực, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Dự án còn hỗ trợ các tổ chức đủ điều kiện thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân, tập trung vào các nhóm yếu thế theo các chủ đề đã được Bộ Tư pháp và Ngân hàng Thế giới phê duyệt.
“Việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các nhóm người dễ bị tổn thương tại khu vực miền núi phía Bắc, luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.
Để phát huy kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Ban Quản lý dự án chuyên trách khẩn trương hoàn tất các thủ tục đóng Dự án theo đúng quy định; bàn giao đầy đủ tài liệu, duy trì hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác trợ giúp pháp lý; đồng thời đề nghị các địa phương, nhất là Điện Biên và Lào Cai, chủ động lồng ghép nguồn lực để tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả và cơ chế phối hợp phản ứng nhanh sau khi Dự án kết thúc…
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai Đặng Đình Chung cho rằng, Dự án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân. Số lượng người được trợ giúp pháp lý cũng tăng lên qua các năm: Năm 2023 có 603 người; năm 2024 có 680 người; năm 2025 tăng lên 1.031 người, năm 2026 (tính đến tháng 6): có 898 người được trợ giúp pháp lý.
Chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cũng được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ vụ việc trợ giúp pháp lý thành công có xu hướng tăng, ước tăng khoảng 10% so với giai đoạn trước khi triển khai Dự án. Tỷ lệ hài lòng của người được trợ giúp pháp lý đạt khoảng 98%. Đội ngũ cán bộ cơ sở, trưởng thôn và người có uy tín đã được trang bị thêm kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở.
Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Vũ Thị Hường cho biết, trong hoạt động trợ giúp pháp lý, con người luôn là yếu tố trung tâm. Chính sách này thực sự đi vào cuộc sống khi người dân biết đến, tiếp cận được và được phục vụ bằng một dịch vụ pháp lý có chất lượng. Đặc biệt, đối với người nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em, nạn nhân bạo lực gia đình, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các nhóm yếu thế khác. Công tác trợ giúp pháp lý không chỉ là sự hỗ trợ về mặt pháp luật, mà còn là điểm tựa để họ tự tin bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Dự án được triển khai với trọng tâm là tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong tổng thể đó, đường dây nóng 1800.1233 và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động là kết quả khá mới, có tính đột phá và là một trong những điểm nhấn nổi bật của Dự án.
Theo bà Hường, sau khi Dự án kết thúc, cần nghiên cứu tiếp tục sử dụng, duy trì và nhân rộng đầu số đường dây nóng; tiếp tục vận hành ứng dụng trợ giúp pháp lý bằng các nguồn kinh phí, tài trợ, hỗ trợ phù hợp nhằm góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính sách trợ giúp pháp lý nhân văn của Nhà nước./.