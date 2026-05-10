Đảm bảo an toàn trong sản xuất, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Triệu Tài Phong đề nghị các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện tốt phương châm “Sản xuất phải bảo đảm an toàn, có an toàn mới sản xuất”; quan tâm nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và bền vững, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hiện nay ở Tuyên Quang có trên 34.500 đoàn viên công đoàn; trong đó gần 28.000 công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng; quan hệ lao động tại các doanh nghiệp cơ bản ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động phức tạp hay ngừng việc tập thể.



Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 28 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2026; 51 đoàn viên, công nhân lao động có sáng kiến, cải tiến tiêu biểu năm 2026; 36 tập thể và cá nhân “điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025”. Ngoài ra, trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 được triển khai từ ngày 1 - 31/5, với chủ đề: “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số” và “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Các hoạt động trong Tháng Công nhân nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới./.