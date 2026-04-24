Đảm bảo an ninh trật tự, chấn chỉnh mỹ quan đô thị Cà Mau

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác tuần tra, kiểm soát góp phần hạn chế hành vi vi phạm, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo từng nội dung, lĩnh vực cụ thể. Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn, nhất là vào thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương...

Lực lượng Công an Cà Mau tuần tra giữ vững an ninh trật tự đô thị. Ảnh: TTXVN phát

Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113… tại Cà Mau đã phối hợp với Tổ 21, Tổ 238 tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được hơn 1.000 cuộc, với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phối hợp tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội và khoảng hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Việt Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ 21 trong công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, tệ nạn ma túy… góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn.

Ông Trần Thanh Tâm (ngụ phường Tân Thành) phấn khởi chia sẻ, lực lượng Công an tăng cường tuần tra vào ban đêm đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ông và người dân ở phường thấy yên tâm hơn khi tham gia giao thông và trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

Lực lượng Công an Cà Mau giữ vững trật tự mỹ quan đô thị. Ảnh: TTXVN phát





Bên cạnh việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các lực lượng còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở hàng nghìn lượt người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật... Tại các xã, phường, địa bàn đông dân cư, khu vực phức tạp, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông được lực lượng Công an cấp xã, phường quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Công an xã thường xuyên phân công lực lượng trực tiếp xuống từng hộ kinh doanh, các điểm buôn bán ở chợ hoặc gần khu dân cư, trường học để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trong những tháng đầu năm 2026, Công an xã Đông Hải đã chủ động phối hợp với Ban quản lý chợ cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 82 lượt kiểm tra, tuần tra tại khu vực buôn bán và các tuyến đường trọng điểm; tuyên truyền, nhắc nhở hơn 127 lượt tiểu thương và hộ kinh doanh chấp hành quy định về trật tự mua bán; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm như: lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán; dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định; đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn…

Để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn và an toàn giao thông trong 2 đợt nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, lực lượng Công an tỉnh đã sẵn sàng ứng trực 100% quân số, tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục, phối hợp với các lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng, dân quân, tự quản địa phương… để ngăn ngừa tình trạng vi phạm an toàn giao thông, hạn chế tệ nạn xã hội trên toàn địa bàn, đảm bảo người dân, du khách vui lễ, lưu thông đi lại thuận tiện, an toàn.

Với sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông đã và đang không chỉ góp phần làm đẹp hình ảnh Cà Mau xanh mà còn góp phần thay đổi diện mạo địa phương, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để Cà Mau bứt phá tăng trưởng bền vững và giữ vững môi trường an ninh, trật tự an toàn trong thời gian tới./.