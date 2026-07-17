Đắk Lắk tham vấn lộ trình phát triển kinh tế số

Báo cáo đề án tại hội thảo, ông Trần Minh Tân, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (đơn vị tư vấn) cho biết, mục tiêu của Đề án là đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chính. Kinh tế số chiếm 14% GRDP trong năm 2026 và từ 30% trở lên vào năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo ông Trần Minh Tân, đề án cũng đặt ra các mũi đột phá để thực hiện mục tiêu trên, như: “Dòng chảy nông sản số” sẽ giảm chi phí truy xuất, logistics, tăng chất lượng, chế biến, tiếp cận thị trường hướng đến năm 2030, 100% lô cà phê, sầu riêng xuất khẩu có hồ sơ truy xuất số, mở rộng giao dịch số; “Trung tâm dữ liệu xanh” sẽ tăng lõi ICT (công nghệ thông tin và truyền thông), thu hút đầu tư, dịch vụ điện toán và nhân lực công nghệ; “Sàn dữ liệu nông sản” sẽ biến dữ liệu thành tài sản khai thác có kiểm soát, hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm, giao dịch và chuẩn hóa dữ liệu, thí điểm theo thẩm quyền, kết nối nền tảng quốc gia.



Theo PGS. TS. Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, những năm gần đây chuyển đổi số được triển khai trong hầu hết các lĩnh vực, do đó khi thực hiện đề án phát triển kinh tế số cần kế thừa và phát huy nền tảng dữ liệu trước đó. Đồng thời, các sở, ngành cũng chủ động tham gia sâu hơn vào thực hiện đề án.

Đơn cử trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk cần có một “Trung tâm xanh” chứa toàn bộ dữ liệu liên quan và phục vụ nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường, trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xây dựng được dữ liệu của ngành và phục vụ nền kinh tế số liên quan đến nông nghiệp. Tương tự, các sở, ngành theo từng lĩnh vực phụ trách cũng có các đề án thành phần để triển khai thực hiện và hướng đến mục tiêu chung của Đề án "Phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045".



Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho rằng: Kinh tế số đã trở thành động lực cạnh tranh cốt lõi, quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia và địa phương. Để triển khai hiệu quả Đề án, kiến nghị UBND tỉnh đặt ra yêu cầu "6 rõ" trong triển khai nhiệm vụ, gồm: “Rõ người/cơ quan chịu trách nhiệm; rõ việc và phạm vi; rõ sản phẩm có thể nghiệm thu; rõ thời hạn; rõ nguồn lực và điều kiện; rõ chỉ số đánh giá”.



Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò tổng hợp, cảnh báo chậm tiến độ và đề xuất điều chỉnh nhưng không nhận thay trách nhiệm chuyên ngành. Hằng quý các cơ quan báo cáo chỉ số đầu vào và tiến độ; hằng năm đối chiếu kết quả kinh tế số chính thức, số mô hình và chỉ tiêu ngành. Khi một cơ quan không thể đo chỉ tiêu do không có nguồn dữ liệu hoặc không thuộc chức năng, phải chuyển đầu mối hoặc đổi chỉ tiêu sang dạng có thể kiểm chứng, như đã thực hiện đối với số liệu thương mại điện tử và đóng góp GRDP.



Dự thảo Đề án cũng xác định các nhóm nhiệm vụ trực tiếp tạo và hỗ trợ giá trị kinh tế số được tập trung triển khai, như: Phát triển hạ tầng số và dữ liệu 5G, cáp quang, IPv6 (giao thức liên mạng thế hệ 6), trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở; Lan tỏa số vào nông nghiệp, chế biến, logistics, thương mại, du lịch, xây dựng và đô thị, gắn nhiệm vụ với năng suất, doanh thu, chi phí và tỷ trọng số trong ngành; Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất và hộ kinh doanh ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phát triển nhân lực số từ phổ cập đến chuyên sâu, đào tạo trực tiếp, cầm tay chỉ việc; Thu hút nhân lực dữ liệu, AI, an ninh mạng và vận hành trung tâm dữ liệu.



Phát biểu tại hội thảo, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục hoàn thiện Đề án, đề nghị các đơn vị liên quan cần xác định rõ cơ sở, phương pháp tính, nguồn số liệu để giao chỉ tiêu, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện. Các mục tiêu phải có cơ sở, có khả năng đo lường và phù hợp với phương pháp thống kê của cơ quan có thẩm quyền.



UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án. Đồng thời, chủ động phối hợp với Thống kê tỉnh, Sở Tài chính và các sở quản lý ngành để rà soát số liệu, đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đề án sau khi hoàn thiện phải bảo đảm ngắn gọn, trọng tâm, khả thi, dễ theo dõi, kiểm tra./.