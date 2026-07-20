Đắk Lắk lần đầu tổ chức Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh vào tháng 8/2026

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội sầu riêng quy mô cấp tỉnh, với chuỗi hoạt động phong phú nhằm quảng bá thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk; phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk...Thông tin trên được UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết trong cuộc họp báo chiều 20/7 tại Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thúc đẩy phát triển ngành hàng theo hướng bền vững, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch quy mô lớn, mà còn là diễn đàn kết nối giữa chính quyền, người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu và quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh.

Bên cạnh mục tiêu quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực, Lễ hội còn được kỳ vọng trở thành cơ hội để tỉnh giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, du lịch và môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Qua đó, khẳng định hình ảnh Đắk Lắk là địa phương năng động, hội nhập, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội gồm chuỗi các hoạt động chính cùng nhiều chương trình hưởng ứng. Điểm nhấn là Lễ khai mạc diễn ra tối 15/8 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột với chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mang chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và tiếp sóng trên nhiều đài phát thanh, truyền hình trong cả nước.

Vào sáng 16/8, chương trình diễu hành đoàn xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng, chủ đề “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk - kết nối vươn xa” diễn ra trên tuyến đường từ Quảng trường Tân An (xã Krông Pắc) đến Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Buôn Ma Thuột. Ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 500 xe, đăng ký xác lập kỷ lục đối với hoạt động diễu hành quảng bá sầu riêng.

Từ ngày 15 - 23/8, tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, khu trưng bày với quy mô khoảng 400 gian hàng giới thiệu, quảng bá sầu riêng, sản phẩm làng nghề, OCOP, quà lưu niệm, sản phẩm du lịch của tỉnh và một số tỉnh đại diện các vùng, miền; tổ chức phiên chợ online “Livestream chợ phiên sầu riêng và sản phẩm OCOP”; Cuộc thi bổ sầu riêng và thi ăn sầu riêng nhanh, nhiều nhất...

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 16/8, Hội nghị diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề "Hệ sinh thái sầu riêng bền vững" nhằm kết nối đầu tư, ký kết hợp đồng xuất khẩu và phát triển chuỗi giá trị ngành sầu riêng.

Ra mắt Đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Cùng với các hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc như: Lễ hội ẩm thực giới thiệu các món ăn, sản phẩm sáng tạo từ sầu riêng và hướng tới xác lập kỷ lục 102 món ăn kết hợp với sầu riêng. Đêm đại nhạc hội "Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc", gồm chương trình nghệ thuật kết hợp quảng bá sầu riêng Đắk Lắk, văn hóa Tây Nguyên tạo thành sản phẩm kích cầu du lịch.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Trưng bày ảnh nghệ thuật về sầu riêng với chủ đề “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”; tổ chức đấu giá sản phẩm sầu riêng tại vườn; giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”…

Các hoạt động trải nghiệm như: Tour tham quan, thưởng thức sầu riêng tại vườn; không gian check-in với tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam; chương trình "Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay"; chương trình "Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online"; show thực cảnh "Ký ức nhà dài" tại Bảo tàng Đắk Lắk... cũng sẽ được tổ chức.

Lễ hội khép lại với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 và Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra vào tối 2/9 tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa.

Tại sự kiện, Ban tổ chức giới thiệu ba đại sứ truyền thông cho lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk.

Theo Ban tổ chức, lễ hội dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú./.