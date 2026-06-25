Đắk Lắk khởi công loạt nhà máy sản xuất công nghiệp giá trị gia tăng cao

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ba dự án trên có tổng vốn đăng ký đầu tư gần 790 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 9 ha tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1. Trong đó, Dự án Nhà máy sản xuất sơ mi rơ-moóc và phụ tùng Kotinochi Phú Yên có tổng vốn đầu tư hơn 357 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 2.300 sản phẩm mỗi năm, hướng đến phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.



Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Agrilong - Green World có tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng, công suất 150.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp Bá Hải có tổng vốn đầu tư hơn 172 tỷ đồng, công suất 12.000 tấn sản phẩm thủy sản chế biến mỗi năm. Theo ban tổ chức, sau khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Tại lễ khởi công, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, 3 dự án khởi công lần này đều thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ theo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các dự án khi đi vào hoạt động không chỉ tạo thêm nhiều việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương mà còn góp phần hình thành chuỗi sản xuất công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1; thúc đẩy phát triển các ngành cơ khí, logistics, chế biến nông nghiệp và thủy sản xuất khẩu; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm địa phương và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Việc khởi công các dự án có giá trị đầu tư cao dịp này đã thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đắk Lắk và là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đưa định hướng quy hoạch của địa phương nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Tỉnh Đắk Lắk xác định khu vực phía Đông với hạt nhân là Khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển của tỉnh trong tương lai. Cùng với các dự án động lực đang được triển khai như Cảng Bãi Gốc, Khu công nghiệp Hòa Tâm, Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên, những dự án được khởi công tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 sẽ góp phần tạo nền tảng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa ngành, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành cực tăng trưởng động lực phía Đông của tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện các nhà đầu tư đã cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động ổn định và thực hiện nghiêm quy định về hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư hoạt động hiệu quả./.