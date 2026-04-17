Đắk Lắk bảo vệ đàn cò quý hiếm di cư về địa phương

Theo đó, cò nhạn là loại động vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Tên khoa học là Anastomus Oscitans, thuộc họ diệc, bộ hạc, ở bậc R (cực kỳ quý hiếm). Cò nhạn thường xuất hiện ở các nước khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Đàn cò nhạn di cư về phường Tuy Hòa với số lượng lớn trong thời gian gần đây. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ông Nguyễn Đức Anh cho biết, hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa xác định được số lượng đàn cò nhạn. Tuy nhiên, qua thông tin từ người dân địa phương, đàn cò nhạn về kiếm ăn, trú ngụ tại phường Bình Kiến và phường Tuy Hòa với số lượng rất nhiều, lên đến hàng nghìn con.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương và các khu phố tổ chức khảo sát, kiểm tra. Khi tìm kiếm thức ăn tại khu vực đồng ruộng vào ban ngày, đàn cò nhạn rất dạn người. Ban đêm, đàn cò di chuyển lên các rừng cây, bụi rậm của núi Chóp Chài và các khu vực lận cận để trú ngụ.

Trước thông tin hiện nay có một số đối tượng sử dụng bẫy để bắt đàn cò này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa (quản lý địa bàn phường Tuy Hòa, Bình Kiến) tăng cường bảo vệ tại khu vực đàn cò di cư, tìm kiếm thức ăn và điểm dừng chân của chúng.

Địa phương và các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng; động vật hoang dã, chim di cư…nâng cao ý thức trong việc phát hiện, phản ánh tố giác các hành vi vi phạm như săn, bắt, bắn, bẫy…đến các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra các khu vực có đàn cò nhạn di cư sinh sống và tìm kiếm thức ăn (Rạch Bầu Hạ, phường Tuy Hòa) nhằm tuyên truyền bảo vệ và ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng săn bắn, bắt, bẫy… đối với đàn cò này.

UBND các xã khu vực lân cận phối hợp các cơ quan chuyên ngành thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật rừng; động vật hoang dã và chim di cư… Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, giết, nhốt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán động vật rừng và các sản phẩm của chúng có nguồn gốc trái pháp luật./.