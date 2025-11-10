Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với Ấn Độ, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ và đoàn công tác sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước nói chung và Bộ Quốc phòng, Quân đội hai nước nói riêng.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, trong đó hai bên tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo các thỏa thuận đã ký; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại, giao lưu sĩ quan trẻ; thực hiện hiệu quả hợp tác huấn luyện, đào tạo; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng, gìn giữ hòa bình, phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương...