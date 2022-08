Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đoàn sang thăm Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022), “Năm Hữu Việt Nam - Campuchia 2022”.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công bầu cử hội đồng xã phường, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về Đảng nhân dân Campuchia. Nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp. Khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu của Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay; luôn mong muốn không ngừng thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc không ngừng tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước ngày nay càng có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước đều khẳng định coi trọng gìn giữ, củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Chính phủ, nhân dân và Quân đội hai nước trong mọi hoàn cảnh, luôn mong muốn đưa quan hệ hai nước đã tốt đẹp, càng tốt đẹp hơn.



Thời gian qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia; chuyển thăm Việt Nam dự Lễ Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia của Phó Thủ tướng Men Sam An; đặc biệt hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 45 năm “Hành trình con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Hun Sen, tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện, có ý nghĩa tuyên truyền quan trọng, nhất là với các thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đặc biệt, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước qua các thời kỳ lịch sử.



Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn; ghi nhận kết quả hợp tác thiết thực giữa hai quân đội thời gian qua, nổi bật là hợp tác giữa các Quân khu giáp biên, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển với các đơn vị tương ứng của Campuchia trong các hoạt động duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đào tạo nguồn nhân lực.



Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh; trân trọng gửi lời mời Ngài Tea Banh sang dự Triển lãm quốc phòng quốc tế do Việt Nam tổ chức vào cuối năm 2022.



Đại tướng Hun Manet cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, gửi lời thăm của Đại tướng Tia Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, cảm ơn đến Việt Nam đã luôn ủng hộ, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; khẳng đinh chuyến thăm lần này nhằm triển khai tăng cường các chủ trương hợp tác đi vào thực chất hơn nữa giữa quân đội hai nước. Đại tướng Hun Manet đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu cơ chế hợp tác bền vững lâu dài như hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, trên cơ sở đó đề nghị quan chức năng hai bên nghiên cứu, xây dựng thỏa thuận, triển khai những tiềm năng hợp tác mới trong thời gian tới./.