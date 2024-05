Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang (bên phải) tiếp Đại tướng Chansamone Chanyalath. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đóng góp vào thành công chung của sự kiện. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những sự kiện lịch sử, có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, liên minh chiến đấu vĩ đại giữa hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói riêng, ba nước Đông Dương nói chung; là tiền đề để dân tộc Việt Nam và nhân dân các dân tộc Lào đập tan ách đô hộ của chế độ thực dân, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động được biết, đúng ngày hôm nay, Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào cũng tổ chức Mít-tinh cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là dịp để hai nước tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại Việt Nam - Lào. Bày tỏ tri ân, thăm hỏi các cựu chiến binh Lào từng “kề vai sát cánh” cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ kháng chiến, nhất là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath nhất trí đánh giá hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã được hai bên tích cực triển khai theo kế hoạch hợp tác năm 2024, đạt nhiều kết quả thiết thực. Đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt tập trung làm tốt công tác tổng kết Nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2020 - 2024, từ đó xây dựng và ký kết Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2025 - 2029 với các nội dung hợp tác thiết thực, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng Lào vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. Khẳng định, Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và sẽ cử đoàn tham gia đầy đủ các hội nghị kênh quốc phòng - an ninh trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2024. Đồng thời, mong muốn được đón đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 22/12/2024.../.