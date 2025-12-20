Đại tướng Phan Văn Giang: Thực hiện “3 quan tâm” và “3 đổi mới” đối với phong trào phụ nữ toàn quân

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng 398 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 9 vạn nữ quân nhân, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của Quân đội đến từ mọi miền Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với khí thế và quyết tâm cao nhất. Đại hội nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của phụ nữ toàn quân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước.

Báo cáo Chính trị do Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trình bày tại Đại hội nêu rõ, giai đoạn 2021 - 2025, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội đã có sự phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đạt chất lượng cao; xây dựng tổ chức phụ nữ vững mạnh, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trong đó, 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chất lượng cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều hội viên được phong tặng học hàm, học vị và các danh hiệu cao quý khác. Công tác cán bộ nữ đạt nhiều kết quả đột phá. Số cán bộ nữ giữ chức vụ quản lý, chỉ huy đạt 27,7% so với tổng số cán bộ nữ; 3 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp tướng; 5 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có cán bộ nữ giữ cương vị chỉ huy, quản lý.

Đáng chú ý, phụ nữ Quân đội tiên phong trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó cụ thể hóa bằng phong trào “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” với 1.015 mô hình thi đua, xây dựng người phụ nữ Quân đội đạt các tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”...

Khẳng định phụ nữ là lực lượng quan trọng hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, nhiệm vụ của Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, qua các thời kỳ cách mạng, phụ nữ luôn có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả, thành tích phụ nữ Quân đội đạt được trong 5 năm qua; biểu dương cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động của phụ nữ Quân đội đạt hiệu quả thiết thực.

“Với nhiều số liệu ấn tượng, nhiều việc làm ý nghĩa, đậm tính nhân văn, phong trào phụ nữ Quân đội đã tạo khí thế, động lực và môi trường tốt để phụ nữ Quân đội thi đua phấn đấu cống hiến, trưởng thành về mọi mặt, góp phần tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ.

