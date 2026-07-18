Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.





Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Tại buổi đến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự xúc động trước ý chí vượt khó của các thương binh, bệnh binh, người có công ở cơ sở. Dù mang trên mình thương tật nặng, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, các đồng chí vẫn giữ vững niềm tin, nỗ lực khắc phục khó khăn. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, cơ sở sẽ tiếp tục là mái nhà đoàn kết, nặng nghĩa vẹn tình. Bộ trưởng đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên phát huy truyền thống, nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc người có công; đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh giữ gìn sức khỏe, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.



Đại tướng nhấn mạnh, với truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc, những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã và đang có nhiều chủ trương, chính sách đãi ngộ nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Trong đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chính phủ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Tính đến ngày 17/7/2026, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 1.414 hài cốt liệt sĩ ở cả trong và ngoài nước; quy tập 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 1 khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời lấy mẫu hài cốt đối với 60.744 mộ liệt sĩ (trong đó có 42.869 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 70,57%).



Đây là một trong những hoạt động tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tập trung xây dựng Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng quà các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 3, Quân đoàn 12, tỉnh Ninh Bình trao quà tặng Trung tâm, Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan và các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại cơ sở.



Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan tiền thân là Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan được thành lập tháng 5/1965, đã nuôi dưỡng, điều dưỡng trên 2.000 lượt thương binh, bệnh binh trên cả nước. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, từ ngày 1/3/2026, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan được sáp nhập với 3 đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng của tỉnh, thành Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình. Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho 127 người, trong đó có 82 người có công với cách mạng và 45 thân nhân người có công. Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho quan đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 105 người trong đó có 57 đồng chí là thương binh, bệnh binh nặng; 3 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 28 người là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 17 thân nhân người có công với cách mạng mắc các bệnh hệ thần kinh. Bên cạnh công tác điều dưỡng, Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan còn thay mặt thân nhân chăm sóc 90 phần mộ thương binh, bệnh binh đã mất. Trong số này, nhiều đồng chí khi sinh thời chưa tìm thấy người thân, được Trung tâm tiếp nhận, an dưỡng và tổ chức thờ phụng chu đáo khi từ trần./.



