Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách tại Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được trong năm qua, nhất là trong bối cảnh phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 11, gây nhiều thiệt hại đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: Thu Hằng -TTXVN

Đại tướng đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bày tỏ tin tưởng bước sang năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, tăng tốc trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bí tư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: Thu Hằng -TTXVN

Trong chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao quà cho các tập thể, đồng thời trực tiếp tặng quà cho 225 hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với công tác chăm lo đời sống nhân dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại một số hộ dân thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên./.