Đại tướng Phan Văn Giang: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội

Ngày 25/12/2025, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Cục Quân y. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Quân y và ngành Quân y trong “huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Quân y.

Khẳng định công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bộ đội có vai trò đặc biệt, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, 80 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Quân y đã khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, bảo đảm quân y, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phục vụ chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Bên cạnh đó, ngành Quân y còn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại, làm rạng danh ngành y học quân sự và y học nước nhà, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Quân y đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh; 96 đơn vị, 62 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; 1.860 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú.

Với vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta, trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”.

Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ quân y thực sự sâu về y lý, giỏi về y thuật, giàu về y đức, tận tụy với nghề nghiệp; chăm lo xây dựng rèn luyện đạo đức công vụ, phong cách làm việc tận tâm, chu đáo, hết mình vì người bệnh; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong hoạt động khám chữa bệnh, không quản ngại khó khăn gian khổ, phục vụ bộ đội và nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu ngành Quân y tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quân y, trọng tâm là bảo đảm quân y cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong phòng chống thiên tai dịch bệnh và triển khai đồng bộ các chương trình nâng cao năng lực y học dự phòng, chương trình quân dân y kết hợp.

Đồng thời, ngành Quân y đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần duy trì, nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, sẵn sàng đáp ứng các tình huống tác chiến, chiến tranh công nghệ cao, phòng chống khủng bố và vũ khí sinh học, hóa học và hạt nhân.

Đặc biệt, ngành Quân y cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút trọng dụng nhân tài, chuyên gia đầu ngành, đội ngũ y bác sĩ giỏi; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cống hiến và ưu đãi; quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế các cấp./.