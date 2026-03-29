Đại tướng Phan Văn Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đã thành công tốt đẹp, là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chiếm 99,97%; trong đó, 100% đơn vị cấp xã đạt từ 99,75% trở lên; có 74/92 đơn vị đạt 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu; có những địa phương hoàn thành rất sớm việc bỏ phiếu như: xã Thượng Quan, Bằng Vân, Bình Yên, Hiệp Lực, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Thần Sa, Trung Hội... Kết quả ghi nhận tỷ lệ phiếu bầu cao nhất của đại biểu Quốc hội là 99,62%; đại biểu Hội đồng nhân dân có số phiếu bầu cao nhất là 98,82%.

Đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong công tác tổ chức bầu cử, phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tỉnh là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định, nhiều đại biểu đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, là kết quả của quá trình chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, bảo đảm chất lượng. Điều này đồng thời thể hiện sự tín nhiệm và đồng thuận cao của cử tri đối với các ứng cử viên. Đại tướng cho rằng, bầu cử thành công là kết quả quan trọng nhưng quan trọng hơn là sớm đưa kết quả đó vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước.

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Từ đó, địa phương chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, phát huy vai trò là cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, gắn phát triển nhanh với bền vững; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tạo động lực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vùng khó khăn.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kiện toàn đầy đủ các chức danh của HĐND, UBND các cấp theo quy định; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình phê chuẩn, bảo đảm bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động ổn định, thông suốt từ ngày 01/04/2026. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh Thái Nguyên có 10 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.