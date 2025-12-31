Đại tướng Phan Văn Giang: Lan tỏa phẩm chất tốt đẹp "Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ" trong toàn quân, toàn quốc

Dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng 295 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 15 vạn cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng các đại biểu được đại hội bầu đi dự Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sắp tới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đại hội được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí và khát vọng cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực dự Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, giai đoạn 2023 - 2025, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng, thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hướng trọng tâm vào thực hiện tốt các khâu đột phá; tổ chức tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, các phong trào thi đua, nhất là lao động giỏi, lao động sáng tạo; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương biểu dương, khen thưởng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm quốc phòng tại đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, chúc mừng sự tiến bộ, trưởng thành, những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân. Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu đã được đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Công đoàn Quân đội thực hiện tốt 5 nhóm nội dung: "Kiên định, đổi mới, phát triển, tiên phong, hiện đại".

Trong đó đối với yếu tố đổi mới, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các tổ chức công đoàn trong Quân đội cần đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tăng cường tuyên truyền hình ảnh "Người lính thợ" đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, lao động sáng tạo trong các nhà máy, hầm mỏ, thi công những công trình trọng điểm quốc gia, tích cực ứng dụng Internet, nền tảng số...

Công đoàn Quân đội cũng cần đổi mới phương thức tập hợp, vận động, tố chức hoạt động cho công nhân, hướng hoạt động của tố chức công đoàn vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung vào những việc mới, việc khó, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các tổ chức công đoàn trong Quân đội thúc đẩy, phát triển rộng khắp các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Bình dân học vụ số", lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp "Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ" trong toàn quân, toàn quốc.../.