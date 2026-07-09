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Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Báo cáo với đoàn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết: 6 tháng đầu năm GRDP của tỉnh ước đạt 9,65 %, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã huy động gần 9.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống chữa cháy rừng, góp phần giữ vững an toàn địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh và đánh giá cao những cố gắng của Nghệ An trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và đặc biệt là trong nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cả nước đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Tỉnh cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN hài cốt các liệt sĩ ở nghĩa trang của tỉnh chưa xác định được danh tính.
Về những kiến nghị của tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị làm rõ một số nội dung về việc bàn giao đảo Hòn Ngư cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nêu rõ cần hoàn thành việc bàn giao đảo cho tỉnh trong quý III/2026.
Về việc thành lập kho dữ trữ xăng dầu, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết việc thành lập kho sẽ giúp việc điều tiết nhiên liệu cho tỉnh và cho cả vùng, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ khảo sát tuyến ống, đồng thời cho biết Thủ tướng sẽ quyết định nội dung này.