Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Về những kiến nghị của tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị làm rõ một số nội dung về việc bàn giao đảo Hòn Ngư cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nêu rõ cần hoàn thành việc bàn giao đảo cho tỉnh trong quý III/2026.

Về việc thành lập kho dữ trữ xăng dầu, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết việc thành lập kho sẽ giúp việc điều tiết nhiên liệu cho tỉnh và cho cả vùng, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ khảo sát tuyến ống, đồng thời cho biết Thủ tướng sẽ quyết định nội dung này.