Đại tướng Phan Văn Giang kêu gọi tôn trọng lợi ích và an ninh của các quốc gia để cùng xây dựng hòa bình, phát triển

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10. Ảnh: Mạnh Cường – PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế phải luôn nỗ lực để đạt được hòa bình và an ninh bền vững khi thế giới vẫn còn không ít điểm nóng xung đột, chiến tranh cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố Sáng kiến an ninh toàn cầu. Thượng tướng Trương Hựu Hiệp nhấn mạnh, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 có chủ đề “An ninh chung, duy trì hòa bình lâu dài” thể hiện quyết tâm của Trung Quốc mong muốn cùng hợp tác với tất cả các nước để hiện thực hóa sáng kiến này, nhằm đảm bảo an ninh cho mọi quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến chuyển nhanh chóng và khó lường như hiện nay.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 có các phiên toàn thể và các phiên đặc biệt đồng thời với chủ đề chung “An ninh chung, duy trì hòa bình lâu dài” có sự tham dự của gần 50 lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội, và đông đảo chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại phiên toàn thể “Vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, mọi quốc gia đều mong có môi trường an ninh toàn diện, kết nối, hội nhập, hài hòa trên tất cả các lĩnh vực; lợi ích, an ninh của các quốc gia dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển đều cần được thấu hiểu, ghi nhận, tôn trọng để cùng nhau xây dựng hòa bình, phát triển.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dẫn ví dụ thành công của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một tổ chức khu vực, với phần lớn thành viên là các nước đang phát triển, trong việc góp phần thiết thực vào quản lý, bảo đảm các vấn đề an ninh toàn cầu. Ở quy mô khu vực, hợp tác Trung Quốc - ASEAN đang ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó tiến trình đàm phán xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) bước đầu đã thu được kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị của các bên, với mục tiêu sẽ tạo ra một bộ quy tắc ứng xử thực chất, hiệu lực, hiệu quả, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Về vấn đề này, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “COC không chỉ giải quyết vấn đề an ninh có nhiều nét đặc thù mà còn nhằm cụ thể hóa luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và cam kết của các bên liên quan. Chúng ta tin tưởng rằng, COC sẽ trở thành chuẩn mực ứng xử nhằm bảo đảm an ninh khu vực”.

Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên định chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ; nhất quán thực hiện chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thông qua Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh và nhiều diễn đàn đa phương về quân sự, quốc phòng, an ninh khác, việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Việt Nam đã khẳng định vai trò tích cực, chủ động, trách nhiệm cao đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương của Việt Nam với các nước được thực hiện công khai, minh bạch và không làm phương hại đến lợi ích của các nước khác

Để cùng nhau thực hiện khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển phồn vinh, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam mong muốn, mọi quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia của nhau. Các quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển cần đề cao “tự chủ chiến lược”; tôn trọng sự đa dạng, tính đặc thù, điều kiện riêng của từng nước nhưng luôn hướng tới sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức, trách nhiệm, hành động trước các vấn đề an ninh toàn cầu; cùng hợp tác, xây dựng lòng tin chiến lược. Mỗi quốc gia cũng cần thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra, đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Khổng Tử, một nhà giáo dục, nhà tư tưởng lớn của Trung Hoa cổ đại, đã nêu luận điểm “Đại đạo chi hành, thiên hạ vi công”, nghĩa là khi đạo lý lớn được thực thi thì thiên hạ là của chung. Tư tưởng này có thể hiểu rộng ra ở tầm quốc tế, khi đường lối chính trị cao cả, luật pháp, công lý quốc tế được tôn trọng, thực thi thì thế giới như ngôi nhà chung, các quốc gia đều bình đẳng, chung sống hòa bình, ổn định và phát triển.

Trong năm 2024, Việt Nam tiếp tục tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng các nước ủng hộ cuộc triển lãm này.

Nhân dịp dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Tại cuộc gặp giữa Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường tần suất giao lưu sĩ quan trẻ. Hai Bộ trưởng tin tưởng rằng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đây sẽ diễn ra thành công.

Gặp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Tea Seiha được bổ nhiệm giữ trọng trách quan trọng trong Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng quân đội hai nước cần tiếp tục truyền thống hợp tác, đoàn kết, gắn bó, là trụ cột quan trọng của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. Hai Bộ trưởng cùng mong muốn Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên sẽ thành công tốt đẹp.

Gặp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN để Việt Nam hoàn thành các hoạt động, sáng kiến do Việt Nam chủ trì, đặc biệt là trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 trong bối cảnh đại dịch căng thẳng; gần đây nhất là Chương trình đánh giá năng lực lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong Nhóm Chuyên gia ADMM+ về Gìn giữ hòa bình tháng 9/2023. Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao và mong muốn Việt Nam tiếp tục có những đóng góp quan trọng đối với các cơ chế hợp tác của ASEAN, xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thịnh vượng./.