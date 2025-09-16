Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chào mừng Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev và đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm góp phần cụ thể hóa những định hướng lớn trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thống nhất vào tháng 5/2025.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành Cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, cùng với Tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định khu vực tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại thủ đô Moscow (Liên bang Nga), Cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô sẽ góp phần gắn kết hơn nữa và tuyên truyền về truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước.