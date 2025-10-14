Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Tiến sĩ Haluk Gorgun, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trao đổi tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978 - 2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố, phát triển. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, là bước triển khai tích cực, hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11/2023.



Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế). Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.



Với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam từ các đối tác, dù là từ Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. Việt Nam quan tâm hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, hướng tới mục tiêu tự chủ trong sản xuất trang thiết bị quân sự.