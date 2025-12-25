Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan

Bộ trướng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan Vugar Mustafayev. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trao đổi tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Azerbaijan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliyev cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển, trở thành quan hệ Đối tác Chiến lược (tháng 5/2025). Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Cộng hòa Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất, xây dựng đất nước.



Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Azerbaijan được triển khai phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, cũng như các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đạt được nhiều kết quả quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; công nghiệp quốc phòng...



Cùng với đó, hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực như: trao đổi đoàn, tiếp xúc làm việc, ủng hộ và tham gia các Triển lãm Quốc phòng quốc tế do mỗi nước tổ chức.

Bộ trướng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan Vugar Mustafayev. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác một số nội dung chính, như: Thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác về công nghiệp quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý để tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên; tích cực trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ, phối hợp tham gia các triển lãm về công nghiệp quốc phòng do mỗi bên tổ chức; thúc đẩy hợp tác thương mại quân sự, nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...



Cho biết dự kiến năm 2026 Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan Vugar Mustafayev, lãnh đạo Bộ Công nghiệp quốc phòng Azerbaijan cùng các doanh nghiệp quốc phòng Azerbaijan sang tham quan, dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm.



Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan Vugar Mustafayev nhấn mạnh, chuyến đi lần này thể hiện sự củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác về công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác lịch sử, lâu đời giữa Việt Nam và Azerbaijan trên nhiều lĩnh vực, như: Kinh tế, năng lượng, thương mại, kỹ thuật..., trong đó, nổi bật là hợp tác về công nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan khẳng định, trong thời gian tới, Azerbaijan sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực đã được thống nhất, đặc biệt là hợp tác về công nghiệp quốc phòng, trên cơ sở lợi ích, nhu cầu của mỗi bên; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, hiệu quả trong tương lai./.