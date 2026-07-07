Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Học viện Lục quân

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tới tham dự Lễ kỷ niệm còn có Tùy viên Quốc phòng Campuchia, Phó Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam.



Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những thành quả mà Học viện đã đạt được trong suốt 80 năm hình thành và phát triển. Để tiếp tục phát huy những thành tựu ấy, Đại tướng đề nghị Học viện Lục quân cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Học viện tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng tỏa sáng; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường xây dựng tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị láng giềng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện trong khu vực. Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân khẳng định, trải qua 80 năm với nhiều khó khăn thử thách, Học viện đã trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự lớn, có vị thế, uy tín hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân đọc diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Chấp hành Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 7/7/1946, Lớp Huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng tại Tông, Sơn Tây (nay là xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội). Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân. Ngày 3/6/1979, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết định lấy ngày 7/7 hằng năm là ngày Truyền thống của Học viện Lục quân.

Đến nay, Học viện đã có 5 đồng chí được phong hàm Giáo sư, 106 Phó Giáo sư, 2 đồng chí được công nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 22 Nhà giáo Ưu tú và nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Đại học trở lên, trong đó 80% có trình độ sau đại học, 110 đồng chí có học vị Tiến sĩ, 25 đồng chí có học hàm Phó Giáo sư.



Công tác đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận chính trị được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Học viện đã đào tạo được 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự; 12 khóa hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị và 10 khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 4.523 cán bộ quân đội. Đã có hàng chục nghìn công trình, đề tài khoa học, tài liệu, giáo trình chất lượng tốt được áp dụng kịp thời, hiệu quả trong nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện, diễn tập, chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Lục Quân. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Lục Quân. Ban tổ chức cũng đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Học viện Lục Quân./.