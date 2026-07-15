Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tìm kiếm liệt sĩ bằng “Mệnh lệnh từ trái tim”

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tưởng niệm hài cốt các liệt sĩ được quy tập về nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 15/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang); thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ, gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công ty TNHH xử lý bom, mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) đang làm nhiệm vụ tại xã Thanh Thuỷ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy là địa chỉ linh thiêng gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ngày 12/7/1984, chiến dịch MB-84 mở màn tại Mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất. Trên các điểm cao 772, 685, 1509 và nhiều cao điểm khác thuộc xã Thanh Thủy, hàng vạn quả pháo đã dội xuống. Chỉ trong 24 giờ chiến đấu, gần 600 cán bộ, chiến sĩ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh. Đến nay, nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên chiến trường xưa, chưa được tìm thấy, quy tập và trở về với gia đình.

Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tiếp đó tại xã Thanh Thủy, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã thăm, tặng quà, động viên lực lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang thực hiện chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Đoàn trực tiếp trao quà tặng các tập thể của xã Thanh Thủy, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Hội Cựu chiến binh xã và lực lượng khám, chữa bệnh; trao quà động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đã đến thăm, tặng quà lực lượng rà phá bom mìn và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Trên địa bàn từng là chiến trường đặc biệt ác liệt, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang ngày ngày bám địa bàn, khắc phục địa hình hiểm trở, lần theo từng nguồn tin, từng dấu tích để rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đại tướng nhấn mạnh, công tác rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò quan trọng.

Trước những khó khăn do địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và dấu tích chiến tranh còn để lại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ bằng “Mệnh lệnh từ trái tim” phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Các lực lượng cần làm tốt công tác rà phá bom mìn, vật nổ, mở đường cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Đồn phiên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tại Mặt trận Vị Xuyên năm xưa, địa hình hiểm trở, chiến trường bị bom đạn cày xới, nhiều khu vực còn tiềm ẩn vật liệu nổ khiến hành trình tìm kiếm những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan. Bởi vậy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi vị trí được khảo sát, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không đơn thuần là kết quả của một nhiệm vụ mà còn đáp lại mong mỏi kéo dài nhiều năm của đồng đội và thân nhân liệt sĩ.

Đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, Đại tướng nhấn mạnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, tư duy của Đảng về quốc phòng, an ninh; cụ thể hóa các quan điểm về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận an ninh vững chắc.

Cũng trong chương trình, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao tặng 50 suất quà, 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo; tặng quà Trạm Y tế xã Thanh Thủy. Quân khu 2 cũng trao nhiều phần quà tặng địa phương, các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, chiều 14/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương, thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là nơi yên nghỉ của 1.972 liệt sĩ và 2 ngôi mộ liệt sĩ tập thể, phần lớn là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Mỗi hàng bia, mỗi phần mộ nơi đây là một ký ức về những năm tháng chiến đấu ác liệt trên Mặt trận Vị Xuyên, nơi nhiều người lính đã mãi mãi nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Trở thành địa chỉ đỏ, không gian tri ân linh thiêng nơi biên cương, hằng năm, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đón đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước về dâng hương, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.