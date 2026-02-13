Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết thương, bệnh binh

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ân cần hỏi thăm, tri ân, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công đang an, điều dưỡng tại Trung tâm. Đại tướng đề nghị các thương, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy gương sáng về tinh thần cách mạng để thế hệ trẻ học tập, noi theo, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng cũng đánh giá cao tinh thần tận tâm, chất lượng chăm sóc, phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ, nhân viên tại Trung tâm, đồng thời, đề nghị toàn đơn vị tiếp tục phát huy y đức, lòng yêu nghề để chăm sóc thật tốt cho các thương, bệnh binh và người có công tại đây; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, phát huy tốt nhất vai trò của Trung tâm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất đang nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho 44 thương, bệnh binh của các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 31 thương binh được nuôi dưỡng, điều trị tập trung và 13 thương, bệnh binh được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh ban đầu.

Thăm, chúc Tết Trung đoàn Minh Đạm, Đại tướng đánh giá, Trung đoàn đã tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và người dân trên địa bàn. Đại tướng đề nghị Trung đoàn tích cực đồng hành cùng địa phương và các lực lượng đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, an lành và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; quán triệt, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.

Năm 2025, Trung đoàn Minh Đạm đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ địa bàn và bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại. Trung đoàn đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với tỷ lệ ký số đạt 96,89% và 100% văn bản không mật được gửi qua đường truyền số liệu quân sự. Với những thành tích xuất sắc trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 2020-2025, Trung đoàn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhận Cờ thi đua của Quân khu 7.

Nhân dịp Tết, Trung đoàn đã trích quỹ vốn tăng gia sản xuất để hỗ trợ thêm cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức nhiều hoạt động như “Hội trại Xuân”, “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ và Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ); dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu căn cứ Minh Đạm./.