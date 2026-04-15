Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 15/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.



Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.



Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác Biên phòng thời gian qua. Theo đó, lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và công tác Biên phòng. Công tác tổ chức lực lượng được triển khai đồng bộ, nhất là việc sắp xếp, tổ chức lại và đưa bộ đội chính quy về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.



Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; triển khai hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động như Chiến dịch Quang Trung, xây dựng lại nhà cho nhân dân bị thiệt hại sau lũ. Công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục được duy trì nền nếp, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng.



Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lực lượng vũ trang thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với bảo đảm an toàn, bí mật quân sự. Đồng thời, phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố và lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.



Cùng với đó cần phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn, lực lượng Công an và các lực lượng khác nhằm giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.