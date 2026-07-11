Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa điểm khai quật trong công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; Nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Nhà quàn hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.



Chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, công tác thương binh, liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân đội đặc biệt quan tâm ngay từ những năm kháng chiến; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tích cực của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công. Thế hệ hôm nay phải làm hết sức mình, nỗ lực cao nhất để thực hiện chủ trương của Đảng, đáp lại mong mỏi của nhân dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ. Việc tiếp tục tìm kiếm, xác minh danh tính không chỉ góp phần thực hiện trọn vẹn chính sách đối với liệt sĩ và thân nhân, mà còn bổ sung những tư liệu quý, làm rõ hơn một giai đoạn lịch sử hào hùng của quân đội, Quân khu 7 và các đơn vị tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân năm 1968. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú trong công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

“Công việc này phải được tiến hành tận tâm, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và cả trái tim của người lính. Các đồng chí cần tiếp tục quyết tâm, động viên nhau, đồng thời giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và quan tâm hỗ trợ lực lượng tìm kiếm”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.



Báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày tìm kiếm, đến ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc được 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó 13 hài cốt có di vật kèm theo.

Tại khu vực khai quật cho thấy, hài cốt các liệt sĩ được chôn thành hai lớp. Tại lớp thứ nhất, phần lớn di vật được nhận định là của các đơn vị quân giải phóng tham gia chiến đấu trong đợt 1 Tết Mậu Thân 1968. Lớp thứ hai, qua nhiều di vật được phát hiện, nhận định ban đầu có thể là hài cốt của các chiến sĩ biệt động tham gia tiến công Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và Đài truyền hình trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra khu vực quàn thi hài các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Song song với công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan chuyên môn lấy mẫu ADN của toàn bộ hài cốt được tìm thấy và đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, nhất là những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965 - 1968, làm căn cứ đối chứng xác minh danh tính các liệt sĩ.

Được biết, lực lượng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng gồm các cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn từ 4 Đội K của Quân khu 7 (K70, K71, K72, K73), đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.