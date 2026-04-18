Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo tiêu biểu khu vực Nam Bộ

Tham dự chương trình có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương vùng Nam Bộ cùng 100 đại biểu là già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động khi được lắng nghe những ý kiến tâm huyết và theo dõi những thước phim tư liệu về đóng góp của các già làng, chức sắc tôn giáo tại khu vực Nam Bộ. Đại tướng khẳng định việc gặp mặt người có uy tín, chức sắc tôn giáo là chủ trương thường xuyên, nhất quán của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, xuất phát từ bản chất "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất" từ khi thành lập năm 1944, sức mạnh của quân đội luôn bắt nguồn từ nhân dân, từ sự thương yêu và đùm bọc của nhân dân. Đại tướng nhấn mạnh, quân đội luôn coi trọng trách nhiệm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này, coi nhân dân là cội nguồn sức mạnh và là nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và các quan điểm của Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ mục tiêu cốt lõi là phát huy sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam, kết hợp với "thế trận lòng dân". Đại tướng nhắc lại quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng thế trận lòng dân, lấy "dân là gốc", xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể và là động lực của sự phát triển đất nước. Trong khối đại đoàn kết đó, các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như những "cột mốc niềm tin" ở cơ sở, là cầu nối gắn chặt Đảng, Nhà nước với nhân dân. Sự gương mẫu, công tâm và trách nhiệm của các vị chức sắc, người có uy tín chính là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong việc lan tỏa điều hay lẽ phải và đấu tranh bác bỏ các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào Nam Bộ qua các thời kỳ lịch sử, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định đây là vùng đất chiến lược, nơi hội tụ đa dạng sắc thái văn hóa và tôn giáo. Các già làng, chức sắc đã không quản ngại khó khăn để che chở cán bộ, vận động nhân dân tham gia kháng chiến và nay là nòng cốt trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đại tướng cũng biểu dương các đơn vị quân đội trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác dân vận thông qua các mô hình như "Tết quân dân", "Nâng bước em đến trường", hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà cho đồng bào nghèo vùng dân tộc thiểu số.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các địa phương tiếp tục củng cố thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở, lấy đoàn kết làm cốt lõi và sự đồng thuận làm mục tiêu, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng chia rẽ. Tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế gắn với giữ gìn văn hóa và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và người có uy tín.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đại tướng quán triệt tinh thần "6 rõ" (rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn, rõ thời gian, rõ sản phẩm) trong các hoạt động đại đoàn kết và thực hiện mục tiêu quốc gia. Quân đội phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng đội quân công tác và lao động sản xuất, gắn bó sâu sát hơn với đời sống nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Đại tướng mong muốn các đại biểu tiếp tục lan tỏa lẽ sống "sống tốt đời đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thông tin về tình hình triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo và sự phối hợp giữa chính quyền với lực lượng vũ trang trên địa bàn, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh sự đồng thuận của nhân dân là thước đo hiệu quả của các chủ trương đổi mới, đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là hạ tầng giao thông và giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Thanh cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các vị chức sắc, người có uy tín phát huy vai trò trong công tác vận động quần chúng.

Đại diện cho các chức sắc tôn giáo, Hòa thượng Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chia sẻ về tình hình sinh hoạt tôn giáo ổn định tại khu vực Quân khu 9, nơi có đông đảo đồng bào Khmer, Hoa, Chăm sinh sống. Thời gian qua, các tôn giáo đã tích cực đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, xây dựng cầu đường và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Hòa thượng Lý Hùng đề xuất Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc và đầu tư hạ tầng nông thôn để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Chia sẻ thực tiễn từ cơ sở, ông Lâm Hùng Vôn, già làng tiêu biểu dân tộc Khmer tại tỉnh Đồng Nai đã nêu những kết quả cụ thể trong việc vận động nhân dân chấp hành pháp luật và phát triển kinh tế địa phương. Bản thân ông và gia đình đã gương mẫu hiến 500 m2 đất và vận động 10 hộ dân khác hiến đất làm đường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng "Nhà Tình nghĩa Quân - Dân". Ông Lâm Hùng Vôn khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Nhân chuyến công tác tại Cần Thơ, sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, tặng quà cho các thầy cô giáo và các em học sinh tại Trường Giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ.

Năm học 2025-2026, Trường Giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ đang dạy 125 học sinh khuyết tật và 15 trẻ đang thực hiện can thiệp sớm. Đặc thù của trường là các lớp học có quy mô nhỏ, chỉ từ 5 đến 12 học sinh nhưng áp lực đối với giáo viên là rất lớn do nhiều học sinh mang đa tật, kết hợp giữa khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển trí tuệ. Đội ngũ 65 cán bộ, giáo viên tại đây không chỉ đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà còn phải hóa thân thành cha mẹ, người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và uốn nắn nếp sống tự lập cho các em.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao ý chí vươn lên của các cháu học sinh cũng như sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các bậc phụ huynh để cùng nhà trường chăm lo cho các con em.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến chính sách con người, đặc biệt là việc chung tay chăm lo cho các đối tượng yếu thế và có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng chí mong muốn lãnh đạo địa phương và tập thể nhà trường tiếp tục đồng lòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp "trồng người" đặc biệt này. "Nhiệm vụ của nhà trường giờ đây không chỉ là dạy chữ mà còn là bù đắp những khiếm khuyết, giúp các em phát huy tối đa khả năng của mình để sớm hòa nhập với gia đình và cộng đồng", Đại tướng nhấn mạnh

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Quân khu 9, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 20 đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho Ban Giám hiệu nhà trường và các em học sinh, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục chuyên biệt của thành phố./.