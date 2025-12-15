Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Dự kỳ họp có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bầu Thiếu tướng Đặng Văn Long đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Kết luận kỳ họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 22/5/2025: “Chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý sai phạm mà trước hết là để giữ gìn kỷ cương, ngăn ngừa, giữ cho tổ chức đảng và đảng viên không đi chệch hướng, góp phần để các chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Chuyển từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng lưu ý cần thực hiện tốt chế độ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, trong đó chú trọng giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, khiếu nại nghiêm minh, chính xác, kịp thời, gắn với tăng cường giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, trách nhiệm nêu gương; chủ động kiện toàn nhân sự cán bộ theo biểu tổ chức, biên chế mới của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương./.